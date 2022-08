'Auda' pēcspēles sitienu sērijā uzvar 'Valmieru' un sasniedz Latvijas kausa pusfinālu

"Audas" komanda svētdien "Atbildīgas spēles" Latvijas kausa izcīņas ceturtdaļfinālā pēcspēles 11 metru sitienu sērijā pārspēja "Valmieru".

Valmierā notikušajā mačā pamatlaiks noslēdzās neizšķirti 0:0 (0:0), vārti netika gūti arī papildlaikā, bet "pendelēs" ar 6:5 pārāki bija "Audas" futbolisti, kuriem uzvaru sarūpēja vārtsargs Fabriss Ondoā un Aleksejs Saveļjevs ar precīzu pēcspēles sitienu.

Pamatlaikā neviena no komandām neguva vārtus, bet valmieriešiem no 82.minūtes bija iespēja spēlēt vairākumā, jo par pārkāpumu pret Alvi Jaunzemu sarkano kartīti saņēma Abioduns Ogunniji. Tiesa, arī "Auda" maču nenoslēdza pilnā sastāvā, jo papildlaika pirmā puslaika pēdējā minūtē Romans Jakuba apturēja pretinieku pretuzbrukumu un arī tika noraidīts no laukuma.

Papildlaika pēdējā minūtē valmierieši neizmantoja izdevību izraut uzvaru, bumbai trāpot pa vārtu pārliktni.

Uzvarētāja un Latvijas kausa pusfināliste tika noskaidrota pēcspēles 11 metru sitienu sērijā, kurā mājiniekiem vārtus sargāja Klāvs Lauva, bet viesiem - Ondoā. Lauva astotdaļfināla mačā veiksmīgi aizvietoja "Valmieras" pamatvārtsargu Rihardu Matrevicu, kurš iepriekšējā fāzē saņēma sarkano kartīti un svētdien nevarēja spēlēt.

Pirmajās trīs sitienu kārtās abu komandu futbolisti bija precīzi. Valmieriešiem atzīmējās Ivans Želizko, Kamilo Mena un Žorže Teišeira, bet pretiniekiem savas "pendeles" realizēja Georgi Minčevs, Rafaēls Rezende un Božo Mikuličs.

Turpinājumā Lūkasa Vapnes vārtiem pa vidu sisto bumbu ar kāju atvairīja Ondoā un Ivo Minkevičs panāca 4:3 "Audas" labā. Valmieras klubam piekto sitienu izpildīja komandas kapteinis Raimonds Krollis, kamēr Rendijs Šibass neizmantoja iespēju izraut uzvaru, jo trāpīja pa vārtu stabu - 4:4.

Sērija turpinājās līdz pirmajai kļūdai. Vispirms precīziem sitieniem apmainījās Jaunzems un Vjačeslavs Isajevs, bet Emīla Birkas raidījumu atvairīja Ondoā. Saveļjevs sita bumbu tīklā un panāca 6:5 "Audas" labā.

Jau ziņots, ka pirms tam kausa glabātāja RFS izbraukumā ar rezultātu 4:1 (1:0) pārspēja "Tukums 2000"/"Telms" komandu. Sestdien pusfinālā vietas nodrošināja divas pēc spēka otrās līgas komandas "Grobiņa" un "Jelgava".

Pusfināla pāru izloze norisināsies otrdien.

Latvijas kausa izcīņas vēsturē kopš 1936.gada pie trofejas tikušas 38 dažādas klubu komandas, bet kopš valsts neatkarības atgūšanas kausu virs galvas cēlušas 12 dažādas vienības. Pašreizējā trofejas glabātāja ir RFS komanda, kas pērn Valmierā finālā ar 1:0 uzveica "Liepāju".