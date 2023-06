'Auda' savu debiju Eirokausos piedzīvos pret Trnavas 'Spartak'

Aizvadītās sezonas Latvijas kausa ieguvēji futbolā "Auda" šosezon Eirokausos debitēs pret slovāku vienību Trnavas "Spartak", tiekoties UEFA Konferences līgas otrajā kvalifikācijas kārtā, noskaidrojās pēc trešdien notikušās izlozes.

"Auda" nebija izsēto komandu pulkā un tika ceturtajā grozā, no kura pretiniekos varēja iegūt arī Norvēģijas klubu "Bodo/Glimt", Poznaņas "Lech" vienību no Polijas, Horvātijas komandu "Osijek" vai Erevānas "Pyunik" no Armēnijas un igauņu Narvas "Trans" pāra uzvarētāju.

Pirmo maču "Auda" aizvadīs 27.jūlijā savā laukumā, bet atbildes spēle 3.augustā notiks viesos.

Jau vēstīts, ka RFS futbolisti UEFA Konferences līgas kvalifikācijas pirmajā kārtā spēlēs ar Skopjes "Makedonija", bet "Riga" tiksies ar Reikjavīkas "Vikingur", otrdien lēma izloze.

Pašreizējā Latvijas čempionāta līdere "Riga", kura pirmajā kārtā bija izsēto vienību vidū, pirmoreiz tiksies ar kādu no Islandes komandām, un arī "Vikingur" ar Latvijas komandām pagaidām nav tikusies.

RFS, kas arī bija izsēto komandu vidū, ar Ziemeļmaķedonijas klubiem līdz šim nav tikusies. Tāpat Skopjes vienība nav spēlējusi ar Latvijas klubiem.

Uzvaras gadījuma "RFS" otrajā kārtā spēlēs ar azerbaidžāņu Masaziras "Sabah", bet "Riga" panākuma gadījumā tiksies ar "Kecskemeti" no Ungārijas.

Otrajā kvalifikācijas kārtā UEFA Konferences līgā var nonākt arī Latvijas čempionvienība "Valmiera", ja tā piedzīvos zaudējumu UEFA Čempionu līgas kvalifikācijas pirmajā kārtā pret Ļubļanas "Olimpija" no Slovēnijas. Šī pāra zaudētājs Konferences līgas otrajā kārtā spēlēs ar "Tre Penne" no Sanmarīno vai "Breidablik" no Islandes.

Pirmās kārtas spēles notiks 13. un 20.jūlijā, bet otrās kārtas mači tiks aizvadīti 27.jūlijā un 3.augustā.

Savukārt pārvarot UEFA Čempionu līgas kvalifikācijas pirmo kārtu, "Valmiera" var tikties ar Suva Rekas "Ballkani" no Kosovas vai bulgāru vienību Razgradas "Ludogorets", noskaidrojās trešdien notikušajā izlozē.

UEFA KOnferences līgas fināls notiks 2024.gada 29.maijā, bet tā norises vieta vēl nav noteikta.

Iepriekšējās sezonas finālā Vesthemas "United" futbolisti finālā ar 2:1 pārspēja RFS pretinieci grupu turnīrā Florences "Fiorentina".