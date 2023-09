'Auda' uzvar 'Valmieras' futbolistus un nostiprinās trešajā vietā

"Audas" komanda svētdien "Optibet" Latvijas futbola virslīgas 30.kārtas spēlē viesos ar rezultātu 2:1 (0:0) uzvarēja "Valmieras" vienību un nostiprinājās trešajā vietā.

"Audas" labā vārtus guva Aleksejs Saveļjevs un Režinaldu Ramiriss, bet mājiniekiem izcēlās Niks Dusalijevs.

Kad komandas bija aizvadījušas vairāk nekā pusi no pirmā puslaika, ar sitienu no asa leņķa valmieriešus pārspēja Ramiriss, taču aizmugures situācijas dēļ vārtu guvums netika ieskaitīts. Tomēr viesi panāca savu 55.minūtē, kad pēc Kriša Kārkliņa piespēles ar precīzu sitienu no soda laukuma robežas izcēlās Saveļjevs.

12 minūtes pirms pamatlaika beigām Ramiriss akrobātiskā lēcienā atmuguriski raidīja bumbu vārtos un panāca 2:0. Futbolists skaisto vārtu guvumu nosvinēja ar krekla novilkšanu un saņēma dzelteno kartīti, bet minūti vēlāk viņš tika brīdināts par citu pārkāpumu un atstāja viesus mazākumā.

Nedaudz vēlāk otro dzelteno kartīti saņēma "Valmieras" uzbrucējs Leu Gaušu un abas komandas maču turpināja ar desmit spēlētājiem katra.

Kompensācijas laika pēdējā minūtē Dusalijevs pēc valmieriešu teicamas saspēles vienus vārtus atguva.

Vēl šodien turnīra vicelīdere RFS viesosies pie "Jelgavas".

Pirmdien kārtas noslēdzošajā spēlē Rīgā būs neseno Latvijas kausa pusfināla pretinieku "Riga" un "Liepājas" mačs.

Sestdien 30.kārtas pirmajos mačos "Metta" un "Tukums 2000"/"Telms" spēlēja neizšķirti (1:1), bet "Daugavpils" ar 1:0 pārspēja Salaspils "Super Nova".

Turnīra tabulas galvgalī ar 71 punktu 29 spēlēs ir "Riga", kurai ar 68 punktiem seko RFS. Trešā ir 48 punktus guvusī "Auda", kurai ar 44 punktiem seko "Valmiera" un ar 43 punktiem - "Liepāja". 34 punktus ir sakrājusi "Jelgava", 31 - "Tukums 2000"/"Telms", 30 - "Metta", 29 punkti ir "Daugavpilij", bet Salaspils "Super Nova" ir astoņi punkti.

Iepriekšējā sezonā pirmo reizi vēsturē par čempioniem kļuva valmierieši, sudrabu izcīnīja "Riga", bet bronzu - RFS, bet Latvijas kausa izcīņā uzvarēja "Auda".

Čempions noskaidrosies pēc četros riņķos aizvadītām 36 spēļu kārtām. Kopumā notiks 180 spēles.

2023.gada sezonā Latvijā pirmo reizi tiek izmantota video tiesneša asistenta (VAR) sistēma.