'Audas' nodokļu lieta: apsūdzības izvirzītas Rihardam Gorkšam, tiesa sāksies janvāra beigās

Rīgas pilsētas tiesa 2024.gada sākumā nozīmējusi pirmo tiesas sēdi krimināllietā, kurā futbola kluba "Auda" valdes loceklis Rihards Gorkšs apsūdzēts par izvairīšanos no nodokļu nomaksas.

Publiski pieejamais tiesas kalendārs liecina, ka sēde nozīmēta 31.janvārī plkst.9.30.

Neminot personas vārdu, prokuratūrā apliecināja, ka saskaņā ar apsūdzību persona kā futbola kluba valdes loceklis un faktiskais vadītājs, kurš laikā no 2018.gada janvāra līdz 2022.gada janvārim organizēja un vadīja kluba saimniecisko darbību, laikā no 2019.gada 22.janvāra līdz 2022.gada 24.janvārim izvairījās no pievienotās vērtības nodokļa (PVN) nomaksas 35 016 eiro apmērā.

Apsūdzētā persona savu vainu atzinusi, izdarīto nožēlojusi un labprātīgi atlīdzinājusi cietušajam - Latvijas Republikai - ar noziedzīgo nodarījumu radīto kaitējumu.

Lieta Rīgas pilsētas tiesai nodota oktobra sākumā.

Prokuratūrā arī norādīja, ka atbilstoši Kriminālprocesa likumam prokurors pēc savas paša, apsūdzētā un viņa aizstāvja iniciatīvas var slēgt vienošanos par vainas atzīšanu un sodu, ja ir noskaidroti apstākļi, kas attiecas uz pierādīšanas priekšmetu, un apsūdzētais piekrīt viņam inkriminētā nodarījuma apjomam, kvalifikācijai, radītā kaitējuma novērtējumam un vienošanās procesa piemērošanai.

Savukārt saskaņā ar Kriminālprocesa likumu, ja apsūdzētais piekrīt celtajai un izsniegtajai apsūdzībai, noziedzīga nodarījuma kvalifikācijai un radītā kaitējuma novērtējumam, sākas pārrunas par soda veidu un mēru, kuru prokurors lūgs tiesu piespriest.

Konkrētajā kriminālprocesā tika veiktas šādas pārrunas. Prokurore, izvērtējot izdarītā noziedzīgā nodarījuma raksturu, radīto kaitējumu, kā arī vainīgā personību, atbildību mīkstinošos un pastiprinošos apstākļus, apsūdzēto informēja par soda mēru, kuru lūgs tiesu piespriest, taču viņš tam nepiekrita.

Līdz ar to tika pieņemts lēmums par krimināllietas nodošanu tiesai izskatīšanai bez pierādījumu pārbaudes.

Valsts ieņēmumu dienests (VID) 9.oktobrī, neminot personas vārdu un klubu, preses paziņojumā rakstīja, ka futbola kluba amatpersona laika periodā no 2019.janvāra līdz 2021.gada decembrim par maksu sniedza reklāmas pakalpojumus un organizēja futbola treniņu nodarbības bērniem un jauniešiem, šajā laika posmā gūstot ienākumus vairāk nekā 201 000 eiro.

Gūstot ieņēmumus no saimnieciskās darbības (pakalpojumu sniegšanas), futbola kluba amatpersona izvairījās no nodokļu nomaksas, neiemaksājot valsts budžetā pievienotās vērtības nodokli, kā rezultātā nodarot valstij zaudējumus vairāk nekā 35 000 eiro apmērā.

"Firmas.lv" informācija liecina, ka futbola kluba "Auda" darbojas Rihards Gorkšs un Juris Gorkšs. Latvijas futbola federācijas mājaslapā ievietotā informācija liecina, ka Rihards Gorkšs ir arī Latvijas U-17 meiteņu futbola izlases galvenais treneris.

Bijušā Latvijas Futbola federācijas (LFF) prezidenta Kaspara Gorkša pārstāvji norādīja, ka LFF prezidentam nav nekādas saistības ar atsevišķo kluba saimniecisko darbību. Nedz pēc statūtiem, nedz realitātē federācijas prezidentam nav nedz tiesības, nedz pienākums, nedz iespējas sekot līdzi darījumu noformēšanai un grāmatvedības uzskaitei klubos. Līdz ar to Kaspars Gorkšs kā LFF prezidents nav bijis saistīts ar "Audas" saimniecisko darbību un nevarēja zināt par grāmatvedības uzskaiti.

Kaspara Gorkša pārstāvji norādīja, ka LFF prezidenta darbībai nav saistības ar klubu saimniecisko darbību, pēc statūtiem prezidents atbild par sadarbību ar starptautiskajiem partneriem, attiecībām ar biedriem un sadarbību ar valsts institūcijām.

Kaspars Gorkšs federāciju vadīja no 2018.gada pavasara līdz 2019.gada nogalei.

Saskaņā ar Kriminālprocesa likumu neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.