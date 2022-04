Autoavārijā bojā gājis Kolumbijas futbola leģenda Fredijs Rinkons

Bijušais Kolumbijas futbola izlases kapteinis Fredijs Rinkons 55 gadu vecumā gāja bojā autoavārijā, raksta "eurosport.com".

Bijušais futbolists nāvējošas traumas guva, kad viņa vadītā automašīna sadūrās ar autobusu Kolumbijas pilsētā Kali.

Viņš Kolumbijas valstsvienībā aizvadīja 84 spēles, kurās guva 17 vārtus. Savu valstsvienību Rinkons pārstāvēja arī trīs Pasaules kausa izcīņas finālturnīros – 1990., 1994. un 1998. gadā.

Savas karjeras laikā Rinkons pārstāvēja tādas komandas kā Madrides "Real" un "Napoli. Viņš arī ar Brazīlijas komandu "Corinthians" izcīnīja pirmo FIFA Pasaules klubu kausu.

Rinkons guvis arī vienus no skaistākajiem vārtiem Pasaules kausa izcīņu finālturnīros. 1990. gadā viņš spēlē pret Rietumvācijas izlasi, pretuzbrukumā raidot bumbu starp vārtsarga kājām.

One of my top 5 World Cup goals, Freddy Rincon 93rd minute equalizer for Colombia 🇨🇴 against eventual champs West Germany 🇩🇪 . Beautiful combination with Pibe Valderrama.

RIP Freddy. pic.twitter.com/HlNPcJW7aT