Avoti: Ronaldu vēlas pamest Mančestras 'United'

Portugāļu futbola superzvaigzne Krištianu Ronaldu šovasar vēlas pamest Anglijas premjerlīgas klubu Mančestras "United", ja saņems atbilstošu piedāvājumu, sestdien liecināja vairāki informācijas avoti.

37 gadus vecais Portugāles uzbrucējs pagājušajā vasarā atgriezās "Old Trafford" stadionā no Turīnas "Juventus", taču, neskatoties uz to, ka viņš pagājušajā sezonā bija "United" labākais vārtu guvējs un trešais šajā rādītājā premjerlīgā, sezona kopumā sagādāja vilšanos.

"United" ieņēma sesto vietu premjerlīgā, nekvalificējoties Čempionu līgas atlases kārtām. Tas liks pieckārtējam "Ballon d'Or" balvas ieguvējam, kuram līgumā ar "United" vēl ir atlicis gads, kā arī opcija pagarināt līgumu uz vēl gadu, pirmo reizi karjerā spēlēt Eiropas līgā.

Saskaņā ar informācijas avotu teikto Mančestras "United" nevēlas pārdot Ronaldu, kurš visos turnīros kopā sezonā guva 24 vārtus, un jaunais treneris Eriks ten Hags vēlas ar komandu ar Ronaldu.

Ronaldu sešos trofejām bagātos gados ar "United" ir izcīnījis trīs premjerlīgas čempionu titulus, kā arī uzvarējis Čempionu līgā.

2009.gadā viņš devās uz Madrides "Real" un 2018.gadā - uz "Juventus", tajos sakrājot vēl vairāk trofeju.

"United" sastāva citu valstu spēlētājiem tuvākajās dienās ir jāuzsāk treniņi klubā, lai piektdien lidotu uz Taizemi un sāktu savu pirmssezonas turneju.