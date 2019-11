Balotelli iesper bumbu tribīnēs un apsūdz 'Hellas Verona' kluba līdzjutējus rasismā

Itālijas futbola izlases uzbrucējs Mario Balotelli pēc svētdien Itālijas A sērijas čempionāta spēlē uzsākta konflikta turpinājis iesaistīties vārdu apmaiņā ar "Hellas Verona" kluba līdzjutējiem, ziņo medijs BBC.

Balotelli pārstāvētā "Brescia" komanda svētdien viesojās pie "Hellas Verona" vienības, ar rezultātu 1:2 (0:0) atzīstot mājinieku pārsvaru. Vienīgos vārtus viesu labā spēles izskaņā guva Balotelli, kurš gan uzmanības centrā nonāca citu iemeslu dēļ.

29 gadus vecais uzbrucējs spēles 54. minūtē tribīnēs iespēra bumbu, pamatojot to ar mājinieku līdzjutēju veiktām rasistiskām izpausmēm.

Scenes in Italy. Mario Balotelli, presumably in response to racist abuse from fans, picks up ball and kicks it into stands.

Here's the aftermath.

We - football, society – need teammates/opponents to stop pleading with victims to not walk off, start walking off with them instead pic.twitter.com/wQ6rfs7j0K