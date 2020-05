'Baltic eCup' finālposmu pirmie sasniedz Novikovs un Nečiporenko

Sestdien, 9. maijā, sākās Baltijas eFutbola turnīrs "Baltic eCup", kurā savā starpā sacentīsies Baltijas futbola līgu klubu spēlētāji. Turnīrs Latvijā, Lietuvā un Igaunijā risināsies no 9. līdz 13. maijam.

"Baltic eCup" turnīra pirmās dienas spēlēs kļuva zināmi arī pirmie fināla posma dalībnieki no Latvijas. Bez lieliem pārsteigumiem nākamajā kārtā iekļuva Jegors Novikovs (FK "Metta") un Staņislavs Nečiporenko ("BFC Daugavpils"), kuri abi savā starpā tikās jau "Ghetto Virsliga kausa" finālā, taču intriga nekur neizpalika.

Vispārliecinošāk turnīru aizvadīja Jegors Novikovs, kurš svinēja uzvaru pār visiem saviem A grupas konkurentiem - Kirilo Drišļuku (FK "Spartaks"), Ņikitu Ivanovu (FK "Jelgava"), Robertu Savaļnieku (RFS) un jau pieminēto Nečiporenko. Lielāka intriga bija cīņā par otru ceļazīmi, kas izšķīrās grupas turnīra pēdējās sekundēs. Zīmīgi, ka šoreiz "FIFA 20" spēlē nesekmējās Savaļniekam no RFS, kurš pirmajās trīs spēlēs piedzīvoja tikai zaudējumus un pēdējā spēlē tikās ar Ņikitu Ivanovu no FK Jelgava, kuram savukārt uzvara ļautu ieņemt dalītu otro vietu un, rēķinot papildu kritērijus, arī nodoršināt vietu fināla posmā. Ivanovs tam bija tuvu, spēles gaitā esot vadībā ar 2:0, taču Savaļnieks pārsteidza un faktiski spēles pašā izskaņā izrāva neizšķirtu. Līdz ar to Ņikitam Ivanovam nācās samierināties vien ar 4. vietu, taču otru ceļazīmi ieguva Nečiporenko no BFC Daugavpils.

Jegors Novikovs: "Grupā bija ļoti labas spēles. Teikšu godīgi, visi pretinieki bija stipri. Nevar teikt, ka bija ļoti grūti, taču zināma spriedze bija katrā spēlē. Lai nu kā, uzvara grupā izcīnīta un eju tālāk!"

Staņislavs Nečiporenko: "Pirmkārt, gribētu pateikt lielu paldies organizatoriem par to, ka viņi dod iespēju sajust pārdzīvojumu, azartu un vēlmi uzvarēt tāpat kā reālajā spēlē, kas šobrīd ļoti pietrūkst. Spēlēt FIFA 20 šajā turnīrā ir interesanti, jo pretiniekos ir tie paši spēlētāji, pret kuriem mēs spēlēsim čempionātā. Tas turnīru padara noteikti krietni interesantāku! Ar nepacietību gaidu īstā čempionāta sākumu!"

Jau svētdien, 10. maijā no plkst. 17.00 tiks aizvadītas arī otras apakšgrupas cīņas. Tajā spēkosies Artūrs Karašausks (FK "Liepāja"), Tolu Arokodare ("Valmiera FC"), Romans Mickevičs (FK "Tukums 2000/TSS"), Ivans Lukjanovs ("Riga FC") un Jevgeņijs Kozlovs (FK "Ventspils"). Spēļu tiešraides iespējams vērot televīzijā "Best4Sport TV" un "Delfi".

Portāls "Delfi" sadarbībā ar Latvijas futbola virslīgu un "Best4Sport TV" piedāvā "Baltic eCup" spēļu video tiešraidi. Visus mačus ar Latvijas spēlētāju līdzdalību komentēs Antons Semeņaks un Emīls Blūms. Pašas spēles tiks aizvadītas uz "Playstation 4" spēļu konsolēm.

9. un 10. maijā notiek katras valsts spēlētāju miniturnīrs, pēc kura četri labākie iekļūs Baltijas finālā. "Baltic eCup" fināls plānots 12. un 13. maijā. Kopumā turnīrā piedalīsies 31 spēlētājs – pa desmit no Latvijas un Igaunijas klubiem, kā arī 11 - no Lietuvas.

