Par Baltkrievijas kausa ieguvējiem svētdien dramatiskā cīņā kļuva Borisovas BATE, kas finālā pagarinājuma pēdējās sekundēs guva vārtus un ar 1:0 uzvarēja Brestas "Dinamo".

Līdz pat mača 120. minūtei komandas nespēja pārspēt vārtsargus, bet futbola "saldo ēdienu" - pēcspēles 11 metru sitienu sēriju - līdzjutēji arī nesagaidīja. Pagarinājuma pēdējā minūtē BATE tika pie stūra sitiena. Pēc tā izpildes Brestas "Dinamo" futbolisti nespēja bumbu dabūt tālāk no saviem vārtiem un pēc vairākiem izmisīgiem centieniem Zahars Volkovs guva vārtus.

BATE ceturto reizi kluba vēsturē izcīna Baltkrievijas kausu, bet pirmo reizi kopš 2015. gada.

Covid-19 pandēmijas laikā Baltkrievija bija vienīgā Eiropas valsts, kas neapturēja savu futbola čempionātu. Drošības apsvērumu dēļ futbols bez skatītājiem šobrīd ir atsācies vēl dažās valstīs, Baltkrievijā futbola mači notiek ar līdzjutēju klātbūtni. Svētdien Minskā notikušo Baltkrievijas kausa finālspēli klātienē vēroja apmēram 5000 līdzjutēju, kas gan ir par apmēram 2000 mazāk nekā 2018. gada Baltkrievijas kausa finālā.

💔 HEARTBREAK FOR DYNAMO!

BATE win the Belarusian Cup in the last minute of extra time! Scenes in Minsk! pic.twitter.com/1yTvjdZV8O