Beļģija UEFA Nāciju līgā gūst sešus vārtus pēc kārtas pret Poliju

Beļģijas vīriešu futbola izlase trešdien UEFA Nāciju līgas mačā Briselē izcīnīja pārliecinošu uzvaru pār Poliju, kamēr citā spēlē Nīderlande kompensācijas laikā izrāva panākumu pār Velsu.

A līgas spēlē beļģi savā laukumā ar 6:1 (1:1) pārspēja Poliju.

Pirmajā puslaikā viesu komandu vadībā izvirzīja Roberts Levandovskis, bet 42.minūtē neizšķirtu panāca Aksels Vitsels.

Savukārt otrajā puslaikā Beļģijai izdevās pretinieku vārtsargu pārspēt piecas reizes. Vispirms 59.minūtē laukuma saimniekus vadībā izvirzīja Kevins de Bruine, bet 73.minūtē pārsvaru dubultoja Leandro Trosārs, kurš vēl pēc septiņām minūtēm panāca 4:1.

Tuvojoties pamatlaika beigām Leanders Dendonkers izcēlās ar precīzu sitienu, kamēr sestos vārtus guva Luī Openda.

Tikmēr citā A līgas ceturtās grupas spēlē Nīderlande ar 2:1 (0:0) uzvarēja Velsu.

Pirmajam puslaikam noslēdzoties bez gūtiem vārtiem, pēc piecām spēlētām minūtēm otrajā nīderlandiešus vadībā izvirzīja Tons Kopmeiners.

Velsai izdevās panākt neizšķirtu vien kompensācijas laika otrajā minūtē, precīzam esot Risam Noringtonam-Deivisam, taču pēc divām minūtēm Nīderlande raidīja bumbu pretinieku vārtos, uzvaru izraujot Vautam Veghorstam.

Pēc divām spēļu kārtām ceturtajā grupā ar sešiem punktiem vadībā ar Nīderlande, otro vietu ieņem Beļģija ar trīs punktiem, par pozīciju zemāk ar tādu pašu punktu skaitu ir Polija, bet ceturtā ir Velsa, kas nav tikusi pie punktiem.

B līgas pirmās grupas spēlē uzvaru izcīnīja Ukraina, kas viesu lomā ar 1:0 (0:0) uzvarēja Īriju.

Pēc neieskaitītiem vārtiem pirmajā puslaikā aizmugures dēļ otrā puslaika otrajā minūtē precīzs bija Viktors Cigankovs.

Vēl citā B līgas pirmās grupas mačā Skotija mājinieku lomā ar 2:0 (2:0) tika pie panākuma pār Armēniju.

Laukuma saimnieki uzvaru nodrošināja jau pirmajā puslaikā, vispirms precīzam esot Entonijam Relstonam, bet otro vārtus gūstot Skotam Makenam.

Nāciju līgā grupu uzvarētājas nākamajā sezonā nopelna iespēju spēlēt augstākā grupā. Proti, komanda, kas uzvar kādā no C grupām, tiek pie iespējas startēt kādā no B grupām, savukārt B grupu uzvarētājas nākamajā sezonā spēkojas A grupās. C grupas vājākās komandas tiekas izslēgšanas cīņās, lai noskaidrotu divas vienības, kas izkritīs uz D līgu, vietā nākot tās divām spēcīgākajām vienībām.

Nāciju līgas turnīrs noris trešo reizi.

Iepriekšējās sezonas finālturnīrs norisinājās pērn oktobrī, Francijai titulcīņā uzvarot Spāniju. Pirmajā sezonā finālturnīru uzņēma Portugāle, mājiniekiem kļūstot par vēsturē pirmajiem UEFA Nāciju līgas čempioniem.