Benzemā meistarstiķis ļauj 'Real' attālināties no 'Barcelona'

Spānijas čempionāta granda Madrides "Real" uzbrucēja Karima Benzemā meistarstiķis svētdienas duelī pret Barselonas "Espanyol" ļāva klubam iegūt vēl nedaudz lielāku pārsvaru pār savu tiešo konkurenti "Barcelona".

"Real" viesos ar rezultātu 1:0 (1:0) uzvarēja "Espanyol", kas pēc šīs sezonas beigām, visticamāk, pametīs Spānijas spēcīgāko čempionātu.

Abas komandas spēli iesāka aktīvi, bīstamu momentu izveidojot arī "Espanyol" vienībai. Tāpat otrā laukuma galā aktīvi spēlēja Serhio Ramos un Kasemiro, taču futbolistu raidījumi ar galvu no tuvas distances bija neprecīzi. 45. minūtē Djego Lopess glāba savu komandu no vārtu zaudējuma, taču bumbu saglabāja "Real" un īsi pēc tam to sita vārtu tīklā.

Pirmā puslaika pēdējā minūtē soda laukumā pie bumbas tika Benzemā, kurš lieki laiku netērēja un lēkājošo bumbu ar papēdi atspēlēja Kasemiro, brazīlietim 1:0 panākot no tuvas distances.

"Tās bija skaista piespēle, bet pats galvenais, ka Kasemiro bija nekļūdīgs," pēc svarīgās uzvaras teica Benzemā. "Koncentrējamies tikai savām spēlēm, jo katra ir svarīga. Šodien guvām trīs punktus."

Pie "Espanyol" stūres svētdien debitēja galvenā trenera vietas izpildītājs Fransisko Rufete, kurš amatā nomainīja piektdien atlaisto Abelardo Fernandesu. Komanda šogad treneri mainījusi jau trīs reizes.

Jau ziņots, ka Spānijas futbola granda "Barcelona" uzbrukuma līderu Lionela Mesi un Luisa Svaresa tandēms sestdien vietējā čempionāta 32. kārtas spēles neglāba Katalonijas klubu no svarīgu punktu zaudēšanas īsi pirms sezonas noslēguma. "Barcelona" viesos spēlēja neizšķirti 2:2 (1:0) ar Vigo "Celta", kas turnīra tabulā atrodama lejasgalā.

Līdz ar svētdienas panākumu "Real" turnīra tabulā no "Barcelona" atrāvusies jau par diviem punktiem. Barseloniešiem vairs atlikušas sešas spēles, lai veiktu korekcijas turnīra tabulā.

"Barcelona" arī neder vienāds punktu skaits, jo "Real" savstarpējos mačos ir labāka bilance.

Ar 71 punktu 32 spēlēs pirmo vietu ieņem Madrides "Real", kas par diviem punktiem apsteidz "Barcelona". Tālāk ar 58 un 54 punktiem attiecīgi seko Madrides "Atletico" un "Sevilla". Piecinieku ar 51 punktus noslēdz "Villarreal", kurai ar 49 punktiem seko 31 dueli aizvadījusī "Getafe".