Bijušais Latvijas izlases futbolists Lazdiņš pievienojas pirmās līgas debitentei 'Saldus SS/Leevon'

Latvijas pirmās līgas debitante "Saldus SS/Leevon" noslēgusi līgumu ar vēl vienu bijušo Latvijas izlases spēlētāju Arti Lazdiņu, informē Saldus komanda.

Pagājušajā nedēļā "Saldus SS/Leevon" nāca klajā ar paziņojumu, ka šajā sezonā to pārstāvēs Latvijas futbola izlases sastāvā 13 spēles aizvadījušais Gints Freimanis. Taču kā izrādās, kopīgā izlases spēļu pieredze klubā būs daudz lielāka, jo tagad komandai oficiāli pievienojies Lazdiņš, kura CV ir 29 spēles izlases kreklā.

Lazdiņš kopš 2014. gada spēlēja FK "Jelgava", ko atstāja pagājušajā vasarā. Bez Jelgavas, Latvijā Artis ir spēlējis arī FK "Auda" un FK "Ventspils", kopā, pārstāvot Latvijas augstākās līgas klubus, aizvadot ap 200 spēlēm.

2012.gadā Lazdiņš pievienojās Polijas ekstraklases klubam "Piast Gliwice", kuras rindās aizvadīja ļoti veiksmīgu sezonu, izcīnot 4. vietu un, pirmo reizi kluba pastāvēšanas laikā, palīdzot iegūt ceļazīmi uz Eiropas līgām. Taču sekoja lēmums par labu Latvijas izlasei, kā rezultātā vieta sastāvā tika zaudēta.

"Situācija bija tāda, ka otro sezonu iesāku, spēlēju sastāvā pāris spēles un, tad bija spēle mājās, bet mums (izlases kandidātiem) bija uz izlasi jābrauc. Izlasei ir tāds nostādījums, ka kaut kādas piecas dienas pirms tev ir jāierodas obligāti. Bet mums ("Piast" klubam) pirmdienā ir spēle, bet savācamies mēs (izlase) jau svētdien. Nu, tad man bija jāizlemj - vai es braucu uz izlasi jau tagad, vai es palieku klubā, nospēlēju spēli un, tad es braucu uz izlasi, un, tad jau es skatos, vai tur izlasē es tieku sastāvā, vai netieku. Es izvēlējos braukt uz izlasi un nenospēlēt to spēli (Piast spēli), kaut gan treneris tur nāca runāt un prasīja - mums tiešām vajag, lai tu nospēlē! Es nenospēlēju, atbraucu atpakaļ pēc izlases un es pat astoņpadsmitniekā vairs netiku un viss", pats Lazdiņš komentē iemeslu, kāpēc pazaudēja vietu Polijas kluba sastāvā. "Es pat nedomāju, ka tas bija trenera lēmums. Tur kaut kas cits no augšas, jo treneris nāca ar mani runāt - tā mēģināja vienkārši saprast, kas vispār notiekas. [...] bet fakts kā tāds, man liekas, ka viņi saprata, ka es uz izlasi vairāk braukšu nekā palikšu klubā, kur man it kā maksā algu un tā tālāk, un no tās dienas viss."

Šogad, Artis Lazdiņš ir pievienojies savam ilggadējam draugam - Gintam Freimanim, lai pārstāvētu Latvijas futbola 1. līgas jaunpienācēju- Saldus SS/Leevon, ar kuru ir panākta vienošanās uz nenoteiktu laiku. Kad tiek jautāts, kurš būs līderis - Gints vai viņš, spēlētājs atbild sekojoši: "Noteikti, ka Dimka (Dmitrijs Novgorodksis) būs priekšā līderis, jo viņš jau sitīs golus iekšā (smejas). Bet, nē, es domāju, ka Ginčuks būs. Viņš ir tas trakais kapteinis. Viņš ir riktīgs tāds! Es atceros, ka Jelgavā bieži spēlējām, kad galva nolaižas un, kad Ginča tur kliedz, vai, kad golu ielaižam un mums jāiet uz centru un galva ir lejā, un tu dzirdi, ka viņš- "davaj, veči!", un tev pilnīgi dusma ir iekšā uz viņu drusciņ, nu tā - "beidz!", bet Tu saproti, ka viņš džekus vienkārši uzmundrina riktīgi un aiziet, davaj laižam! Cik mēs spēles tā neesam (domāts- esam) vinnējuši, dēļ to, ka kapteinis tā. Tāpēc es domāju, ka viennozīmīgi Ginča būs līderis, Māris (Māris Landmanis) no malas kā treneris un priekšā Dimka. Nu, vecie spēlētāji, kas tos jaunos mēģinās, tā kā uzmundrināt, lai uz priekšu iet".

Šī gada Latvijas futbola 1.līgas sākums bija paredzēts aprīļa sākumā, taču, kā jau plašsaziņas medijos ziņots, dēļ COVID-19 vīrusa izplatības, Latvijas futbola sezona ir pārcelta uz vēl nenoteiktu laiku.