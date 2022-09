Bosnijas un Hercegovinas futbola izlase piekrīt okupantu uzaicinājumam

Bosnijas un Hercegovinas Futbola federācija piekritusi Krievijas izaicinājumam šoruden aizvadīt pārbaudes spēli, informē organizācija.

Abu komandu spēle paredzēt 19. novembrī Sanktpēterburgā. Īsā paziņojumā federācija akcentējusi, ka pieņemts Krievijas uzaicinājums aizvadīt pārbaudes spēli. Šāds solis gan izsaucis plašu rezonansi, tostarp vietējo līdzjutēju vidū.

Now it's official. @NFSBIH has agreed to play Russia in a friendly match.

I'm embarrassed as a supporter. I'm ashamed as a human being. I'm ashamed for my Ukrainian friends. I'm ashamed to say I'm from Bosnia-Herzegovina pic.twitter.com/bFDCGxaesV