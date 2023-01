Brazīlijas futbola izlases aizsargs Alvešs apcietināts par seksuāla rakstura noziegumu

Brazīlijas futbola izlases aizsargs Dani Alvešs piektdien apcietināts Spānijas pilsētā Barselonā, ziņo vietējā policija.

39 gadus vecais brazīlietis tiek turēts aizdomās par seksuāla rakstura noziegumu pret kādu sievieti pagājušā gada decembrī.

Tiek ziņots, ja Katalonijas policija iesniegumu par seksuālu uzbrukumu saņēma jau 2.janvārī. Sieviete apgalvo, ka ir neķītri aiztikta.

Minētais incidents ir it kā noticis kādā populārā Barselonas naktsklubā naktī no 30.uz 31.decembri, vēsta spāņu mediji. Tiek ziņots, ka futbolists apsūdzēts par to, ka licis savas rokas sievietes apakšbiksēs.

Pats Alvešs apstiprinājis, ka minētajā naktī bijis šajā klubā, taču noliedzis jebkādas apsūdzības nepiedienīgā uzvedībā. Spānijas televīzijai "Antena 3" brazīlietis mēneša sākumā jau apgalvoja, ka sievieti, kura viņu apsūdzējusi "nekad nav redzējis".

"Es tur biju, kopā ar citiem izklaidējāmies," sacīja bijušais Spānijas granda "Barcelona" spēlētājs. "Visi zina, ka man patīk dejot. Patīk labi pavadīt laiku, neiejaucoties citu privātajā telpā."

Pašlaik pieredzējušais aizsargs pārstāv Meksikas klubu "Pumas UNAM", bet Barselonā atrodas atvaļinājumā pēc dalības 2022.gada Pasaules kausa izcīņā, kur Brazīlijas izlase izstājās ceturtdaļfinālā.

Savas karjeras laikā Alvešs spēlējis "Bahia" un "Sao Paulo", spāņu vienībās "Sevilla" un "Barcelona", itāļu Turīnas "Juventus", franču Parīzes "Sain Germain" un "Pumas UNAM".

Alvešs karjeras laikā kļuvis par Brazīlijas, Spānijas, Itālijas un Francijas čempionu, bet ar izlasi divas reizes triumfējis "Copa America" un reizi olimpiskajās spēlēs.

Aizsargs Brazīlijas izlasē aizvadījis 126 spēles un guvis astoņus vārtus.