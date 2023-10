Briseles terorakta upuri – kaislīgi un pieredzējuši Zviedrijas futbola izlases līdzjutēji

Pirmdien Briselē notikušajā uzbrukumā divi bojā gājušie bijuši kaislīgi Zviedrijas futbola izlases līdzjutēji ar pamatīgu fanu pieredzes bagāžu, vēsta Beļģijas masu mediji.

Ziņots, ka pirmdien Briseles centrā apšaudē nogalināti divi cilvēki, bet vēl viens smagi ievainots. Pirmdienas vakarā Briselē risinājās 2024. gada Eiropas futbola čempionāta atlases spēle starp Beļģiju un Zviedriju, bet pēc pirmā puslaika mačs tika pārtraukts. Drošības iemeslu dēļ spēle neatsākās, bet, tā kā abām komandām spēles rezultāts neko neizšķīra, tad UEFA nolēma maču nepārspēlēt.

Jau pirmdien izskanēja ziņas, ka nogalinātie, iespējams, bijuši zviedru futbola fani, bet tagad atklātībā nākušas detaļas par bojā gājušajiem.

Viens no upuriem bija 60 gadus vecais Patriks Linsdtrēms, kuram bija arī Šveices uzturēšanās atļauja, bet viņš nāk no maza ciematiņa netālu no Stokholmas. Viņš bijis kaislīgs Zviedrijas futbola fans un gadiem ceļojis uz Zviedrijas izlases izbraukuma spēlēm, kā arī aktīvi līdzi jutis spēlēs Zviedrijā.

"Patrikam futbols nebija tikai kaut kāds sports, tā bija mūža aizraušanās. Viņš bija kopā ar izlasi gan sliktos, gan labos brīžos. Viņš bija "saslimis" ar futbola entuziasmu. Zviedrijas izlases krekls, ko viņš valkāja, nebija tikai parasts krekls – tas raksturoja viņa kaislību," pēc traģēdijas norādījuši viņa ģimenes locekļi.

Otrs bojā gājušais bijis 70 gadus vecais Kents Pērsons, kurš arī ne reizi vien devies uz Zviedrijas izlases izbraukuma spēlēm. Stokholmā dzīvojošais vīrietis ikdienā iesaistījies arī sociālos projektos – palīdzējis uz Zviedriju emigrējušajiem afgāņiem, kā arī vācis naudu cīņai ar Alcheimera slimību.

Pagaidām publiski nav izskanējusi informācija par uzbrukumā cietušo un izdzīvojušo personu, bet, visticamāk, arī tas bijis Zviedrijas futbola izlases līdzjutējs.