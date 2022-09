Bumbu padevējam zemiskus izteicienus veltījušo 'Riga' vārtsargu Ozolu nepaņem izlasē

Latvijas futbola izlases galvenais treneris Dainis Kazakevičs gaidāmajiem mačiem UEFA Nāciju līgā sastāvā nav iekļāvis "Riga" vārtsargu Robertu Ozolu, kurš nesen "Optibet" Virslīgā izraisīja skandālu.

Pirms UEFA Nāciju līgas mačiem septembrī Kazakevičs paziņojis sarakstu ar 25 spēlētājiem, kuri uzaicināti uz valstsvienības nometni. 22. septembrī Latvija "Skonto" stadionā samēros spēkus ar Moldovu, bet 25. septembrī viesos turnīru pabeigs ar maču Andorā.

Salīdzinājumā ar jūnija nometni šoreiz izlases rīcībā nebūs aizsarga Mārča Oša, kā arī pussargu Vladimira Kameša un Renāra Varslavāna. Visi pārējie jūnija nometnes dalībnieki būs trenera rīcībā arī šoreiz, plus valstsvienībā atgriezies pussargs Krišs Kārkliņš. Tāpat pirmo reizi vēsturē uzaicinājumu uz valstsvienību izpelnījies Maksims Toņiševs.

Savukārt komandā nav Ozola, kurš valstsvienībā līdz šim aizvadījis 15 spēles un tiek uzskatīts kā viens no pamatvārtsarga Pāvela Šteinbora pēcnācējiem. Tiesa, pagājušajā nedēļā viņš spēlē Valmierā veltīja zemiskus izteikumus bumbu padevējam, par ko tika diskvalificēts uz pieciem mačiem.

UEFA Nāciju līgas 2022./2023. gada sezonu mūsu valstsvienība iesāka ar nevainojamu bilanci, jūnijā izcīnot četras uzvaras četros mačos. Vispirms Rīgā ar 3:0 apspēlēta Andora un ar 1:0 uzveikta Lihtenšteina, pēc tam sekoja 4:2 panākums Kišiņevā pār Moldovu, kā arī 2:0 uzvara Lihtenšteinā. Pēc četrām no sešām spēļu kārtām Latvija ar 12 punktiem ir D1 grupas līdere. Atlikušajos divos mačos Latvijai nepieciešami vismaz divi punkti, lai garantētu uzvaru grupā un iekļūšanu UEFA Nāciju līgas C divīzijā.

Taču Latvijas izlases uzdevums gaidāmajās spēlēs ir uzvarēt abus mačus, turklāt izdarīt to pietiekami pārliecinoši, lai varētu uzvarēt visā D līgā, ne tikai savā grupā. Pirmā vieta D līgas komandu konkurencē dos iespēju cerēt uz Eiropas čempionāta "play-off" ceļazīmi 2024. gada pavasarī. Tiesa, lai tas notiktu, jāsakrīt vairākiem faktoriem. Pirmkārt, Latvijai jātiek pie vairāk punktiem un labākas vārtu starpības nekā D2 grupas uzvarētājai (Igaunijai vai Maltai), turklāt – neņemot vērā rezultātus pret Lihtenšteinu. Otrkārt, jācer, ka 2023. gadā paredzētajā EČ kvalifikācijā finālturnīra ceļazīmes izcīnīs vismaz 13 no 16 vienā līmenī spēlējošām komandām, piemēram, trīspadsmit no sešpadsmit UEFA Nāciju A līgas valstsvienībām.