Ceļazīmi uz Pasaules kausa finālturnīru izcīna Ganas un Senegālas futbolisti

Ganas un Senegālas futbolisti otrdien Āfrikas zonā izcīnīja ceļazīmi uz Pasaules kausa finālturnīru.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Āfrikas zonā Nigērija savā laukumā spēlēja neizšķirti 1:1 (1:1) ar Ganu. Divu spēļu summā rezultāts arī bija 1:1, bet uz viesos gūto vārtu rēķina pārāka sērijā bija Gana.

Desmitajā minūtē Tomass Partijs izvirzīja vadībā Ganu, bet 12 minūtes vēlāk Viljams Trusts-Ekons ar 11 metru sitienu panāca neizšķirtu 1:1.

34.minūtē mājiniekiem vēl vienus vārtus guva Viktors Osimhens, taču video atkārtojums liecināja, ka vārti gūti aizmugures stāvoklī un nav jāskaita.

Otrā agrajā spēlē Senegāla mājās pamatlaikā ar 1:0 (1:0) pieveica Ēģipti. tā kā pirmajā cīņā Ēģipte savā laukumā uzvarēja ar 1:0, nācās spēlēt papildlaiku.

Senegālai vārtus jau trešajā minūtē guva Bulajs Diā, bet vairāk vārtus arī papildlaikā gūt nevienai no pretiniecēm neizdevās, uzvarētāja noskaidrošanu atliekot uz pēcspēles sitienu sēriju.

Jau pirmajā sitienu sērijā vārtsargu nespēja pārspēt ne mājinieks Kalidu Kulibali, kurš sāka sitienu izpildi, ne Mohameds Salāhs. Arī attiecīgi Saliu Siss un Zizo nespēja raidīt bumbu vārtos. Ismaila Sārs un Amrs El-Solija bija precīzi, bet uz Bambas Diena precīzu raidījumu ar to pašu nespēja atbildēt ēģiptietis Mostafa Mohameds - 2:1. Sadio Manē raidījums bija precīzs, mājiniekiem pēcspēles sitienos uzvarot ar 3:1 un iekļūstot finālturnīrā.

No Āfrikas zonas finālturnīrā iekļūst piecu finālpāru uzvarētāji.

Finālturnīrā bez mājinieces Kataras, Ganas un Senegālas vietu no Eiropas komandām jau nodrošinājusi Vācija, Dānija, Francija, Beļģija, Horvātija, Spānija, Serbija, Anglija, Šveice un Nīderlande, kā arī Brazīlija, Argentīna, Ekvadora un Urugvaja no Dienvidamerikas, Irāna, Dienvidkoreja, Japāna un Saūda Arābija no Āzijas un Kanādas izlase no CONCACAF kvalifikācijas zonas.