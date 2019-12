Čempionu līgas astotdaļfinālā tiksies 'Real' un 'Manchester City'

Eiropas Futbola asociāciju savienības (UEFA) Čempionu līgas astotdaļfinālā tiksies Madrides "Real", kas uzvarējusi trīs no pēdējām četrām turnīra sezonām, kā arī pagājušās sezonas Anglijas premjerlīgas čempione "Manchester City", tika noskaidrots pirmdien notikušajā izlozē.

Izloze kopā saveda vēl divas citas titulētas komandas, pretī nostādot Londonas "Chelsea" un Minhenes "Bayern" vienības.

Turnīra debitante Bergāmo "Atlanta" no Itālijas sacentīsies ar Spānijas vienību "Valencia", bet pirmo reizi Čempionu līgas izslēgšanas spēlēs startēs "Leipzig" komanda no Vācijas, kura tiksies ar pagājušās sezonas finālisti "Tottenham Hotspur".

"Hotspur" vienību finālā pieveikusī "Liverpool" komanda tiksies ar Madrides "Atletico" vienību, bet cits Spānijas grands "Barcelona" spēlēs pret Itālijas komandu "Napoli".

Savukārt Francijas futbola flagmanim "Paris Saint-Germain" paredzēta cīņa pret Dortmundes "Borussia", kamēr Turīnas "Juventus" tiksies ar Francijas komandu Lionas "Olympique".

Izlozes noteikumi paredz, ka vienas valsts komandas nedrīkst tikt ielozētas viena pret otru. Tāpat vienības astotdaļfinālā pretiniekos neredzēs tās komandas, ar kurām iepriekš jau spēlēts grupu turnīrā.

Astoņas izsētās komandas pirmo maču aizvadīs viesos, bet otro savā laukumā. Pirmās astotdaļfināla spēles paredzētas laika posmā no 18. līdz 26. februārim, bet atbildes mači norisināsies no 10. līdz 18. martam.

Finālspēle paredzēta 30.maijā Turcijas pilsētā Stambulā.

