'Chelsea' demonstrē finansiālo varenību un par rekordsummu iegādājas ekvadorieti Kaisedo

Anglijas futbola klubs Londonas "Chelsea" par iespaidīgu summu iegādājies Ekvadoras pussargu Moisesu Kaisedo.

Braitonas un Hovas futbola klubs "Albion" par 21 gadus veco Kaisedo saņēmis 100 miljonus britu mārciņu (116 miljoni eiro), turklāt, ņemot vērā bonusus, transfērs var pieaugt līdz 115 miljoniem mārciņām (133 miljoniem eiro), un tas būtu jauns Lielbritānijas rekords. Sagaidāms, ka "Chelsea" šķirsies no visas summas, jo kontraktā atrunātie bonusi esot viegli izpildāmi - tie lielākoties saistīti ar futbolista aizvadīto spēļu skaitu. Tāpat "Albion" tiks pie prāvas summas, ja Kaisedo nākotnē tiks pārdots tālāk.

Official: Moisés Caicedo signs in as new Chelsea player on £115m package deal plus sell on clause 🚨🔵🇪🇨 #CFC pic.twitter.com/rin2bMXr3l