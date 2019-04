‘Chelsea’ liedz trim saviem līdzjutējiem apmeklēt spēli Prāgā

Trim "Chelsea" līdzjutējiem Londonas klubs liedza apmeklēt ceturtdienas izbraukuma spēli UEFA Eiropas līgā pret Prāgas "Slavia", jo attiecīgie fani bija redzami sociālajos tīklos pieejamā video, kurā tie veica rasistiskus izteikumus par "Liverpool" uzbrucēju Mohamedu Salāhu, vēsta BBC.

No sešiem publicētā video kadros redzamajiem cilvēkiem, kuri dziesmā dēvēja Salāhu par spridzinātāju, tika atpazīti vien trīs, bet pārējie neesot uz spēli atnākuši.

"Liverpool" vienība jau paudusi savu nostāju, norādot, ka šādiem izteicieniem nav vietas sabiedrībā. Ēģiptes izlases līderis Salāhs ne pirmo reizi saskaras ar naida runu savas musulmaņa reliģiskās piederības dēļ.

Londonas "Chelsea" vienība, kura situāciju sauc par apkaunojošu, risinājumu veikusi sadarbībā ar policiju un sāncenšu vienību "Liverpool". Attiecīgajiem līdzjutējiem sekos aizliegums apmeklēt kluba spēles, ja "Chelsea" noskaidros, ka viņiem pieder arī sezonas abonementi.

Angļu komanda spēles 86. minūtē izrāva uzvaru ar rezultātu 1:0, pateicoties Markosa Alonso gūtajiem vārtiem. Atbildes spēle norisināsies ceturtdien 18. aprīlī, kad "Slavia" komanda viesosies "Stamford Bridge" stadionā.

Some Chelsea fans have been filmed in Prague singing "Salah is a bomber"



via: @kexxc pic.twitter.com/YMHq198Ny7