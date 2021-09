Daugavpils 'futbola kari' turpinās: pilsēta lauž līgumu ar 'BFC Daugavpils' par stadiona īri

Pēdējos mēnešos Daugavpils futbola dzīve sagriezusies kājām gaisā un šobrīd nav skaidrības par nākamās sezonas virslīgas komandas "BFC Daugavpils" likteni. Pēdējais pavērsiens notika ceturtdien – Latgales lielākās pilsētas dome nolēma lauzt līgumu ar "BFC Daugavpils" par stadiona "Celtnieks" nodošanu bezatlīdzības īrē, tādējādi teorētiski Latvijas virslīgas klubs šobrīd palicis bez mājvietas.

Daugavpils dome ceturtdien lēma uzdot pilsētas sporta departamentam lauzt līgumu ar biedrību "Futbola centrs Daugavpils", kas ir "BFC Daugavpils" juridiskais nosaukums. Līgums oficiāli, visticamāk, oficiāli tiks pārtraukt pēc mēneša, jo līguma laušana tiek pamatota ar tajā ieslēgto punktu, ka kāda no pusēm drīkst pārtraukt sadarbību par to brīdinot otru pusi mēnesi pirms tam.

Līguma laušana teorētiski varētu ietekmēt 2-3 "BFC Daugavpils" mājas spēļu norisi. Šajā sezonā daugavpiliešiem virslīgā jāaizvada vēl četras mājas spēles, bet viena no tām būs jau šo svētdien, bet nākamā būs 23. oktobrī, kad teorētiski līgums vēl varētu būt spēkā. Pēc tam Daugavpilī plānotas divas spēles – 27. oktobrī un 6. novembrī.

Portāls "Delfi" jau rakstīja par Daugavpils "futbola kariem", kas risinās pēdējos mēnešus. Daugavpils dome augusta beigās uzdeva pašvaldības iestādei "Daugavpils futbola skola" lauzt sadarbības līgumu ar biedrību "Futbola centrs Daugavpils" par kopējas jauniešu futbola akadēmijas izveidi. Līgums bija viens no pamatiem, lai Latvijas virslīgā varētu startēt BFC "Daugavpils", bet tagad "BFC Daugavpils" palikusi arī bez mājas stadiona.

Drīz pēc tam no Daugavpils futbola skolas metodiķa darba tika atstādināts bijušais Latvijas izlases futbolists Aleksandrs Isakovs, kurš arī darbojas biedrībā "Futbola centrs Daugavpils". Kā vēstīja Daugavpils dome, Isakovs atstādināts par iespējamu finanšu līdzekļu piesavināšanos, kuri bija paredzēti bērnu ēdināšanai un citām lietām, kad Daugavpils jaunie futbolisti dodas uz turnīriem ārpus pilsētas robežām.

Vēlāk "BFC Daugavpils" direktors Nauris Mackevičs vainoja Daugavpils domi dažādas apmelojošas informācijas izplatīšanā. "Tiek veiktas plānveidīgas darbibas, lai mūs padarītu vājākus, bet citus stiprākus. Tas, kas notiek pašā futbola skolā iekšienē, - treneriem tiek draudēts, tiek izsaukti uz individuālām pārrunām, tiek mistiski paziņots, ka atņems kādas vecuma grupas, un viņu vietā pieņem trenerus, kuriem īsti pat nav licences."

"Visi šie piedāvājumi, plāni kārtējo reizi tikai pierāda to, ka kāds grib iznīcināt akadēmijas struktūru vai atdot to citam. Principā es zinu, kam struktūru plānots atdot, bet galvenais ir novājināt sistēmu kā tādu, un es ceru, ka kādreiz kāds nāks pie prāta, ka tā strādāt nedrīkst," piebilda Mackevičs.

Šonedēļ Daugavpils dome notikušajā sēdē deputāti par futbola lietām diskutēja pusstundu, un pēc tam nobalsoja par lēmumu, kas uzdod pilsētas Sporta pārvaldei lauzt līgumu ar biedrību "Futbola centrs Daugavpils" par stadiona beztalīdzības īri. Līdz šim biedrība par stadiona izmantošanu maksāja komunālos pakalpojumus par "BFC Daugavpils" klubam nepieciešamajām telpām, bet stadionu spēlēm un treniņiem klubs izmantoja bez maksas.

Domes deputāti Pēteris Dzalbe un Ivars Šķinčs iebilda par šī jautājuma izskatīšanu, bet balsojumā ar vairākumu lēmums tika pieņemts. Dzalbe norādīja, ka tā ir politiska izrēķināšanās un šis ir saimnieciskas dabas jautājums, tādēļ to jālemj pašai Sporta pārvaldei, kas arī slēgusi līgumu. Savukārt Šķinčs rosināja izveidot darba grupu futbola jautājumā, kas risinātu Daugavpils domes un "Futbola centrs Daugavpils" attiecības. Abi rosinājumi neguva atbalstu deputātu rindās.

Deputātu diskusijās asi izteicās Daugavpils domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš, kurš pārkāpumos vainoja "Futbola centrs Daugavpils" pārstāvjus Isakovu un Masckeviču.

"Šobrīd ir lieta (pārbaude) par to, ka no bērniem tiek atņemt dienas nauda. Šobrīd tiek darīts viss, lai ar futbolu nodarbotos nevis blēži, bet gan futbola skola. Lai sadarbība būtu skaidra un paredzama.. Šobrīd sadarbības limits ir izsmelts. Izsmelts arī uzticības līmenis: treneriem atņem daļu algas, tas ir normāli? Vai arī ir normāli, ja no bērniem salasa dienas naudu 3 eiro? Jāļauj strādāt juridiskajam departamentam, jāļauj strādāt futbola skolas direktoram, lai aizstāvētu gan pilsētas, gan futbola skolas godu. Piekrītu, ka nepieciešama futbola piramīda, kurā ir augstākās līgas komanda, bet tai ir jābūt balstītai uz godīgiem un atklātiem noteikumiem. Nevis tā, ka no Daugavpils pilsētas visu saņem par velti, mēs vēl piemaksājam par virslīgas komandu 90-100 tūkstošus eiro. Mēs finansējam dažnedažādus pasākumus un daudz ko citu, bet no bērniem vēl naudu atņem. Pat nepieskaros faktam, ka vecāki maksā biedru naudas, kas tagad jālegalizē pašvaldībai. Federācija skaita naudu uz šo biedrību, bet Daugavpils futbola skola šo naudu neredz. Uz skolas vārda nav reģistrēts neviens bērns. Viņi ir privatizējuši futbolu. Totalizatoru spēlē visi, bet pieķēra tikai Oļegu Gavrilovu. Viņš vismaz nezaga no bērniem. Bet šie divi darboņi (Isakovs un Mackevičs) ir viņa studenti, jo abiem pirmā darba vieta bija pie viņa dublieru komandā," asā tonī sacīja Elksniņš.

Pēc Daugavpils domes lēmuma "BFC Daugavpils" sociālajos tīklos publicēja ierakstu ar virsrakstu ""Misija – sagraut" turpinās!", kura noslēgumā klubs piebilst: "Lai arī šodien skaļi tas neizskanēja, bet arvien pārliecinošāk iesaistītās puses arī publiski dod mājienus par Virslīgas komandas nepieciešamību pilsētā… Precīzāk par to, ka tādas nepieciešamības nav!".

Tikmēr Elksniņš piektdien Daugavpilī tikās ar LFF prezidentu Vadi'mu Ļašenko, apspriežot sasāpējušās futbola problēmas pilsētā. Savā ierakstā sociālajos tīklos krievu valodā Elksniņš norāda, ka Daugavpils dome kopš 2013. gada virslīgas klubam pārskaitījusi vairāk nekā 750 000 eiro, bet pēdējo piecu gadu laikā bērnu un jauniešu treniņiem, sporta formu iegādei un dalībai turnīros atvēlēti vairāk nekā 2,2 miljoni eiro.

"Un ko mēs no tā visa šodien iegūstam? Daugavpils futbola skolā šobrīd nav neviena reģistrēta futbolista un Daugavpils Futbola skola nepiedalās Latvijas Futbola federācijas sacensībās.. Jebkuras publiskas spekulācijas par it kā bērnu futbola iznīcināšanu Daugavpilī ir nekas cits, kā atsevišķu personu, kas atstādinātas no darba Daugavpils Futbola skolā (Isakovs - red.) un kuras atstādināšanu par pamatotu atzinušas trīs instances (Mackevičs - red.), cīņa par sava labuma gūšanu un par "savu kabatu"," norāda Elksniņš.

