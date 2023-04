'Daugavpils' futbola virslīgā svin pirmo uzvaru šosezon; 'Riga' sagrauj 'Liepāju' (plkst. 17:11)

"Daugavpils" sestdien savā laukumā svinēja pirmo uzvaru šīs sezonas "Optibet" Latvijas futbola virslīgas spēlēs, bet "Riga" pirmajā puslaikā sagrāva "Liepāju".

Daugavpils stadiona "Esplanāde" mākslīgajā laukumā ar 3:0 (1:0) pieveica Salaspils "Super Nova" futbolistus.

Pēc trim viesu saņemtajām dzeltenajām kartītēm, no kurām vienu izpelnījās komandas galvenais treneris Aleksandrs Koliņko, 27.minūtē mājinieki guva vārtus pēc stūra sitiena.

Pēc Ramina Nasirli izpildītā stūra sitiena no labās puses no vārtsarga laukuma vidus bumbu ar galvu vārtos raidīja Valerijs Lizunovs - 1:0 "Daugavpils" labā.

33.minūtē bija vērojama reta aina futbolā, galvenā tiesneša postenī Sergeju Vasjkovu nomainot ceturtajam tiesnesim Artim Ķēniņam.

Interesantā spēlē, kurā abām komandām bija vārtu gūšanas momenti, 2:0 77.minūtē panāca Nasirli, kurš pēc Gļeba Žaleiko piespēles no vārtsarga laukuma kreisā stūra raidīja bumbu vārtos starp vārtsarga kājām. Salaspils vienības vārtsargs Vjačeslavs Kudrjavcevs bumbu ar kreiso kāju skāra, taču tikai mazināja bumbas ātrumu, ar kādu tā ielidoja vārtos.

Jau mača kompensācijas laika pirmajā minūtē no soda laukuma vidus bumbu vārtu kreisajā stūrī raidīja Ismaels Diomonds - 3:0.

Daugavpilieši sezonu bija sākuši ar diviem zaudējumiem izbraukuma mačos ar Tukuma un Jelgavas komandām (0:1 un 1:2), savukārt iepriekšējās sezonas pēdējās vietas ieguvēja "Super Nova" pirmajā kārtā zaudēja "Audai" (0:2), bet otrajā uzvarēja "Tukums 2000"/"Telms" futbolistus (2:0).

Dienas centrālajā mačā sestdien "Liepāja" stadiona "Daugava" rezerves laukumā ar 0:3 (0:3) piekāpās "Riga" vienībai.

Viesi divus vārtus guva divu minūšu laikā. Desmitajā minūtē pēc Raivja Andra Jurkovska piespēles no laukuma labās malas vārtus no soda laukuma guva Milošs Jojičs, kurš ar māņu kustību atbrīvojās no Anrī Staniča un raidīja bumbu vārtu labajā stūrī.

2:0 pēc Duglasa Aurēliu piespēles no kreisās puses 11.minūtē panāca Marko Regža. Viņa pirmo sitienu ar galvu no vārtsarga laukuma vārtsargs Vladislavs Lazarevs atvairīja, taču mājinieku aizsargi ļāva Regžam ar atkārtotu sitienu raidīt bumbu vārtos - 2:0.

Lazarevam vārtos bija daudz darba, un viņš atvairīja vairākus bīstamus rīdziniekus sitienus, taču 45.minūtē pēc piespēles no laukuma kreisās puses Marko Dabro no vārtsarga laukuma līnijas vispirms trāpīja pa vārtu labo stabu, bet ar atkārtotu sitienu raidīja bumbu vārtos - 3:0.

Abas komandas otrajā puslaikā veica vairākas maiņas, taču rezultāts vairs nemainījās, jo daudz labāk spēlēja "Liepājas" aizsardzība un "Riga" samazināja uzbrukumu sparu.

Liepājniekiem sezonas pirmais mačs pret "Metta" komandu tika atcelts, bet otrajā kārtā Tamaza Pertijas vadītā vienība ar 1:0 uzvarēja valsts čempioni "Valmieru", vienīgos vārtus gūstot "Liepājas" pēdējo sezonu uzbrukuma līderim Dodo.

"Riga" pirmajā kārtā pēdējās sekundēs, pateicoties Marko Regžas gūtajiem vārtiem, izglābās no zaudētiem punktiem mačā ar debitanti "Jelgavu" (2:1), bet otrajā mačā galvaspilsētas derbijā mazākumā panāca neizšķirtu 1:1 cīņā ar RFS.

Par pārkāpumu derbijā divu maču diskvalifikāciju saņēma viens no "Riga" vadošajiem spēkiem uzbrukumā Usejnu Njangs.

Dienas noslēdzošajā spēlē "Jelgava" plkst.17 spēkosies ar bronzas medaļu laureāti RFS. Maču tiešraidē varēs vērot tīmekļa vietnē "Sportacentrs.com".

Jelgavnieki virslīgā debitēja ar pēdējo sekunžu zaudējumu "Riga" komandai (1:2), turpretī otrajā mačā izdevās izcīnīt pirmo uzvaru - 2:1 pret "Daugavpili". RFS sezonu ir sākusi ar neizšķirtiem pret pērnā gada labākajām divām komandām "Valmieru" (0:0) un "Riga" (1:1).

Svētdien kārtas noslēgumā "Tukums 2000"/"Telms" mājās uzņems "Metta" komandu, bet Ķekavas "Auda" Mežaparkā cīnīsies ar "Valmieru".

Turnīra tabulas augšgalā ar trijās spēlēs gūtiem septiņiem punktiem ir izvirzījusies "Riga", seši punkti divās spēlēs ir "Auda", pa trim punktiem ir divas spēles nospēlējušajām "Liepājai", "Jelgavai" un "Tukums 2000"/"Telms" komandai, kā arī trīs cīņas aizvadījušajām "Super Nova" un "Daugavpils" vienībām. Divi punkti divās cīņās ir RFS, viens punkts - "Valmierai", bet bez punktiem ir "Metta" pēc viena aizvadīta mača.

Iepriekšējā sezonā pirmo reizi vēsturē par čempioniem kļuva valmierieši, sudrabu izcīnīja "Riga", bet bronzu - RFS, kamēr Latvijas kausa izcīņā uzvarēja "Auda".

Čempions noskaidrosies pēc aizvadītām 36 spēļu kārtām, katrai komandai savā starpā tiekoties četras reizes. Kopumā notiks 180 spēles.

2023.gada sezonā Latvijā pirmo reizi tiek izmantota video tiesneša asistenta (VAR) sistēma.