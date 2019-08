'Daugavpils' iesit savos vārtos un palīdz RFS mača izskaņā izraut uzvaru

No neizšķirta "Optibet" Latvijas futbola virslīgas 24.kārtas mačā izbēga RFS, kas ar 1:0 (0:0) pārspēja mājiniekus "Daugavpils" komandu.

Uzvaras vārtus RFS labā guva pretinieku kapteinis Jurijs Sokolovs, bumbu raidot savos vārtos.

Pie pirmās iespējas gūt vārtus RFS nonāca mača desmitajā minūtē, kad no aptuveni 26 metru distances bija iespēja izpildīt brīvsitienu, kurš gan rezultātu nenesa. Puslaika otrajā pusē krietni bīstamāka epizode pie mājinieku vārtiem izvērtās pēc izpildīta stūra sitiena, kad bumba atlēca soda laukumā, kurā bija liela spēlētāju burzma, tomēr pirmais pie tās tika daugavpiliešu aizsargs, neitralizējot situāciju. Spēles 36.minūtē "Daugavpils" komandai bija iespēja raidīt bumbu tukšos vārtos, jo tajos atgriezties vēl nepaspēja Kaspars Ikstens, tomēr raidītais sitiens bija par spēcīgu. Rezultātu pirms došanās atpūtā vēl centās mainīt Roberts Savaļnieks, kurš aptuveni no 16 metru atzīmes, spēcīgi sita pa vārtiem, tomēr raidījums bija neprecīzs. Pirmais puslaiks noslēdzās ar bezvārtu neizšķirtu.

Otrajā puslaikā pie pirmās reālās vārtu gūšanas iespējas tika "Daugavpils". 53.minūtē Edgars Ivanovs apsteidza aizsargu un no soda laukuma izdarīja sitienu, kas tika atvairīts, bet pie atlēkušās bumbas tika Kaspars Kokins, kurš arī nespēja gūt vārtus, rezultātam paliekot 0:0. 20 minūtes vēlāk pēc pārkāpuma pie soda laukuma brīvsitiena iespēja no nepilniem 20 metriem bija "Riga" komandai. Bumba tika iecentrēta soda laukumā, tomēr pēc lēciena, Darko Lemajiča sitiens ar galvu bija neprecīzs. Mača rezultātu izdevās atklāt 81.minūtē, kad Alans Siņeļņikovs no kreisās laukuma puses centrēja bumbu daugavpiliešu soda laukumā, bet tā vietā, lai izraidītu bumbu autā, "Daugavpils" kapteinis Skolovs to ieradīja savos vārtos, nonākot iedzinējos ar 0:1. Rezultātu glābt centās daugavpilietis Namdi Ofors, kura raidījums ar galvu bija neprecīzs, līdz ar to mačs noslēdzās ar minimālu zaudējumu.

Daugavpilieši čempionātu turpina aizvadīt ar visai vāju sniegumu, jo pēdējās sešās spēlēs nav izdevies izcīnīt nevienu panākumu. Tāpat arī ar punktu krāšanu nav gājis visai sekmīgi, jo pēdējie nopelnīti vien jūnija vidū, kad nospēlēts neizšķirti 1:1 pret "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" komandu. Tikmēr pēdējās divās spēlēs piedzīvoti zaudējumi "Ventspilij" un "Riga" vienībām.

Turpretī RFS pēdējās sešās spēlēs izcīnījusi trīs uzvaras, pēdējo no tām gūstot pret "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola". Jūlija beigās RFS ar 1:0 pārspēja valmieriešus. Rīdzinieki savus spēkus šogad pārbaudīja arī UEFA Eiropas līgas kvalifikācijas turnīrā, kad pirmajā kārtā nācās atzīt Vitālija Maksimenko pārstāvētās Ļubļanas "Olimpija" pārākumu.

RFS komanda šīs vasaras laikā ievērojami papildinājusi sastāvu. Jūlija sākumā komandai pievienojās 2018.gada Latvijas labākais futbolists Dāvis Ikaunieks, bet pirms tam komandu papildināja izlases pussargs Andrejs Cigaņiks, lietuviešu aizsargs Edvīns Girdvainis, kā arī serbu uzbrucējs Andrija Kaluderovičs. No "Riga" komandas pārgāja vēl viens serbu uzbrucējs Darko Lemajičs, bet no "Spartaka" izīrēts horvātu pussargs Tins Vukmaničs.

Abu komandu iepriekšējās tikšanās reizes noslēgušās ar RFS uzvarām. Pirmā ar 1:0 tika izcīnīta aprīļa vidū, bet otrajā uzvarēts ar 3:2 neilgi pirms jūnija sākuma.

Jau ziņots, ka šīs kārtas ievadā "Metta" sestdien Daugavas stadionā spēlēja neizšķirti 1:1 ar divkārtējo valsts čempioni Jūrmalas "Spartaku", bet "Valmiera Glass"/ViA ar 2:1 pieveica "Liepāju". Šīs kārtas svētdienas mačā bija paredzēta "Riga" un "Ventspils" tikšanās, bet šīs abas komandas sasniegušas UEFA Eiropas līgas kvalifikācijas trešo kārtu, tādējādi duelis pārcelts uz 18.septembri. Šo kārtu izlaiž "Jelgava".

Ar 41 punktu 20 spēlēs kopvērtējuma vadībā ir "Riga" komanda, bet šo vietu nākas dalīt ar divus mačus vairāk nospēlējušo RFS. Tālāk ar 31 punktu 21 spēlē ir "Ventspils" un "Spartaka" komandas, piektajā vietā ar 30 punktiem 21 mačā ir "Valmiera Glass"/ViA, bet 28 punkti 21 duelī ir "Liepājai". Septītā ar 23 punktiem ir 21 maču aizvadījusī "Jelgava", tālāk ar 21 punktu 20 dueļos seko "Daugavpils", bet pēdējā ar 19 punktiem 22 cīņās ir "Metta".

Sezona noslēgsies 9.novembrī.