'Daugavpils' pieveic 'Spartaku'; 'Liepājas' uzvarā rezultatīvi uz maiņu nāk Karašausks

BFC "Daugavpils" trešdien izcīnīja uzvaru "Optibet" futbola virslīgas spēlē un pārtrauca divu zaudējumu sēriju, bet futbola klubs "Liepāja" izbraukumā pārspēja "Metta" komandu.

"Daugavpils" mājās ar rezultātu 3:0 (1:0) uzvarēja Jūrmalas "Spartaku".

Spēli apņēmīgāk iesāka mājinieki, kuriem arī mača 22. minūtē pirmajiem izdevās iegūt vadību. Daugavpilieši pie soda laukuma ar vairākām īsām un ātrām piespēlēm bumbu nogādāja pie Raivja Ķirša, kurš pietuvojās vārtiem un no tuvas distances panāca 1:0.

Spēles 26. minūtē "Spartakam" no aptuveni 20 metriem bija iespēja izspēlēt standartsituāciju, bet Frenks Orols palika nepārspēts. Atlikušajās pirmā puslaika minūtēs aktīvāku sniegumu demonstrēja mājinieki, bet rezultāts palika nemainīgs

Otrā puslaika sākumā abu komandu futbolisti nevairījās no divcīņām, pēc kurām tiesnesis nereti arī nevairījās nosvilpt sodu par labu vienai vai otrai vienībai. Mača 62. minūtē diviem mājiniekiem ātrajā pretuzbrukumā neizdevās pārspēt Dāvi Ošu, taču divas minūtes vēlāk Vladislavs Soloveičiks soda laukumā iepretim vārtiem spēlēja neprecīzi ar galvu.

15 minūtes līdz pamatlaika beigām Dele Izraēls soda laukumā apspēlēja "Spartaka" aizsargu, bet viņa izdarītais sitiens lidoja tieši rokās Ošam. Četras minūtes vēlāk Kaspars Kokins soda laukumā bija pirmais pie atlēkušās bumbas un nekavējās to raidīt vārtos – 2:0. "Spartakiešiem" pēdējā labā vārtu gūšanas iespēja bija 84. minūtē pēc standartsituācijas izspēles.

Pamatlaika pēdējā minūtē soda laukumā pēc vienas no epizodēm negaidīti saļima Ričards Fraidejs. Futbolists ātri saņēma medicīnisko palīdzību un paša spēkiem spēja pamest laukumu. "Spartaka" neveiksmes ar to gan nebeidzās, jo 2004. gadā dzimušais Valērijs Lizunovs kompensācijas laika ceturtajā minūtē trešos vārtus guva no šaura leņķa, kaldinot "Daugavpils" uzvaru ar 3:0.

Daugavpilieši pēc veiksmīgā sezonas sākuma piedzīvojuši divus zaudējumus pēc kārtas (0:4 pret čempioni "Riga" un 0:1) pret "Liepāju".

Jūrmalnieki arī šosezon demonstrē nestabilu sniegumu, vairāk gan negatīvu, jo izcīnījuši tikai divas uzvaras sešās spēlēs – 1:0 pret "Metta" komandu un 5:0 pret virslīgas debitanti "Noah Jurmala". Joprojām kūrortpilsētas komandai nav pievienojies iepriekšējo sezonu uzbrukuma līderis Nemanja Belakovičs.

"Daugavpils" komandai sakrāto dzelteno kartīšu dēļ nepalīdzēja aizsargs Adama Dumbija.

Sezonas pirmajā savstarpējā spēlē pārāki ar 2:1 bija latgalieši, kuri uzvaru svinēja, pateicoties "Spartaka" komandas rupjai kļūdai.

Savukārt trešdienas pēdējā spēlē "Metta" savā laukumā ar 3:0 (0:1) piekāpās "Liepājai".

Pirmajā puslaikā laukumā dominēja liepājnieki, kuri jau septītajā minūtē izvirzījās vadībā. Pēc stūra sitiena izspēles bumbu soda laukumā uzņēma Dāvis Ikaunieks, kurš ar kreiso kāju bumbu raidīja vārtu kreisajā pusē.

"Liepāja" uzbrukumā aktīvi darbojās arī turpmākajās pirmā puslaika minūtēs, Ikauniekam spēli pie pretinieku vārtiem vairākkārt saasinot ar bīstamām piespēlēm. Kurzemes klubs ilgstoši izdarīja spiedienu uz "Metta" vārtiem, bet pārsvaru palielināt liedza tehniskie brāķi.

51. minūtē "Metta" pēc standartsituācijas izspēles bumbu centās nogādāt liepājnieku soda laukumā, taču dažas sekundes vēlāk jau bija spiesta aizsargāties. Mājinieku izspēle bija nesekmīga, kā rezultātā Ikaunieks ar bumbu lielā tempā pietuvojās "Metta" vārtiem un piespēlēja Mihailam Gordejčukam. Baltkrieva sitiens palidoja garām vārtsargam, bet bumbu no vārtu līnijas izsita Jānis Beks.

Spēles 72. minūtē "Metta" labākais snaiperis Junusa Muritala liepājnieku aizsargu atbruņoja no bumbas, bet Vjačeslavs Isajevs bloķēja viņa sitienu. Minūti vēlāk uz maiņu nākušais Artūrs Karašausks apdraudēja "Metta" vārtus un ar trešo mēģinājumu bija sekmīgs. Uzbrucēja pirmais raidījums norībināja vārtu stabu, otro sitienu bloķēja aizsargs, bet ar trešo piegājienu viņš bumbu raidīja zem vārtu pārliktņa.

Desmit minūtes līdz pamatlaika beigām no tuvas distances ar sitienu vilcinājās Dodo, viņam nespējot panākt 3:0. To divas minūtes vēlāk izdevās nokārtot Karašauskam, kurš no laukuma kreisās malas ieskrēja soda laukumā un raidīja bumbu labajā augšējā stūrī.

Sīkstie "Metta" futbolisti šosezon Rīgas Hanzas vidusskolas laukumā līdz šim bija nepārspēti, atņemot punktus visām trim iepriekšējās sezonas medaļniecēm "Riga" (1:1), RFS (3:3) un "Valmieras" (1:1) komandām. Iepriekšējā mačā gan pārliecinošs zaudējums 2:5 viesos pret "Ventspili".

Liepājnieki pēc trim neizteiksmīgiem zaudējumiem svinējuši divas minimālas uzvaras ar rezultātu 1:0 – vispirms pret "Ventspili" un pēc tam pret "Daugavpili".

"Metta" komandā ar pieciem gūtiem vārtiem ražīgākais ir Junusa Muritala. Liepājniekiem līdera lomu uzbrukumā uzņēmies Karašausks, kuram četri vārti.

Vēju pilsētas komandā trešdien laukumā atgriezās sezonas pirmajā mačā savainojumu guvušais Oļegs Veretilo. Traumas dēļ liepājniekiem nevarēja palīdzēt Mārtiņš Ķigurs.

Sezonas pirmajā savstarpējā spēlē ar 4:1 uzvarēja "Liepājas" futbolisti.

Jau ziņots, ka otrdien desmitās kārtas pirmajā spēlē RFS viesos ar rezultātu 1:0 pārspēja "Valmieru", pārņemot no vidzemniekiem līderpozīciju turnīra tabulā. Abām komandām ir pa 17 punktiem, bet rīdziniekiem labāka gūto un zaudēto vārtu starpība (19:9 pret 13:8) ļauj pakāpties uz pirmo vietu.

Savukārt trešdien "Riga" FC mājās ar 3:0 (1:0) uzvarēja "Ventspili". Šo kārtu izlaiž "Noah Jurmala".

Turnīra vadībā ar 17 punktiem astoņos mačos ir RFS, bet otrā ar tādu pašu bilanci ir "Valmiera", kamēr 16 punkti ir "Riga" futbolistiem. Septiņās cīņās pie 13 punktiem tikusi "Daugavpils", 12 punkti "Liepājai", bet "Spartaks" seko ar sešiem punktiem. "Ventspilij" četri punkti, "Metta" trīs punktus izcīnījusi septiņās spēlēs, bet zaudējumi abās spēlēs ir Daugavpils "Noah Jurmala".