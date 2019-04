'Delfi' skaidro: futbola 'jautrības' turpinājumā piecu mēnešu laikā gaidāmi vēl divi kongresi

Pēdējo divu mēnešu laikā risinājušies jau divi Latvijas Futbola federācijas (LFF) kongresi, bet tuvāko piecu mēnešu laikā nāksies rīkot vēl vismaz divus ārkārtas kongresus.

Piektdien Rīgā vairāk nekā astoņas stundas risinājās LFF ikgadējais kongress, kurā tā arī netika pieņemti nekādi svarīgi lēmumi. Toties kongresa pārtraukumā notika divas sapulces, pēc kurām par atkāpšanos paziņoja vairāki valdes locekļi, tādējādi radot tā jau skandālos ierautajā Latvijas futbolā jaunu krīzi.

Pirmais par savu atkāpšanos paziņoja viens no LFF viceprezidentiem Žoržs Tikmers, bet pēc viņa uzstāšanās ģenerālsekretārs Edgars Pukinsks nolasīja otra viceprezidenta Māra Verpakovska iesniegumu par aiziešanu no LFF valdes. Drīz pēc tam par aiziešanu no valdes paziņoja arī Juris Keišs un Vladimirs Žuks, savukārt Aleksandrs Isakovs pagaidām vēl nepaziņoja par atkāpšanos. Tribīnē kāpa arī Jānis Mežeckis, kurš neskaidri izteicās par lēmumu, bet Aleksandrs Starkovs teica, ka pamet darbu valdē.

LFF valdē vēl ir prezidents Kaspars Gorkšs, kurš neplānoja atkāpties, Artūrs Zakreševskis, Vadims Direktorenko un Guntis Blumbergs. Zakreševkis bija kongresa pirmajā daļā, piedalījās valdes sapulcē, bet vēlāk vairs nebija sastopams. Savukārt Direktorenko un Blumbergs klātienē nebija kongresā.

Lai LFF valde turpinātu darbu, jābūt ne mazāk kā 50% valdes locekļiem, kas sākotnēji radīja neskaidrību esošajā situācijā. To vēl sarežģīja fakts, ka līdz šim Starkovs un Mežeckis tika pozicionēti kā valdes locekļi bez balss tiesībām, bet LFF statūti nemaz neparedz šādu statusu – LFF valdē darbojas 11 cilvēki, kuri netiek dalīti balstiesīgajos un pārējos. Tādējādi sanāca, ka, lai vajadzētu ārkārtas kongresu, no amata vajadzēja atkāpties vēl kādam no locekļiem.

Uzreiz pēc kongresa klātesošajiem un medijiem nebija skaidrības, kas būs turpinājumā. LFF ģenerālsekretārs Edgars Pukinsks organizācijas biedriem skaidroja, ka šobrīd nedrīkst spekulēt, jo oficiāli iesniegumu uzrakstījis tikai Verpakovskis. Tad, kad iesniegums uzrakstīs vēl kāds valdes loceklis, tad biedri tiks informēti par aktuālo situāciju.

"Ja valdē atbrīvojas kāda vieta vai mazāk par 50% vietu, valde attiecīgā valdes locekļa pienākumus pilda saviem spēkiem līdz nākamajam kārtējam Kongresam, kurā uz atlikušo pilnvaru laiku tiek ievēlēts cits valdes loceklis," teikts LFF statūtos.

Pēc kongresa sarunā ar žurnālistiem Mežeckis apstiprināja, ka atkāpjas un iet prom no valdes, taču vēlāk izrādījās, ka Mežeckis nemaz nav valdes loceklis, lai gan LFF to tā pozicionēja. Kā skaidroja Pukinsks, Mežeckis bija LFF valdē kā pieaicinātais speciālists bez balss tiesībām, tādējādi viņš nemaz nebija valdes loceklis.

LFF prezidents Kaspars Gorkšs atgādināja, ka valde pēdējo gadu juridiski strādājusi desmit cilvēku sastāvā, jo savulaik no amata aizgāja Dainis Gudermanis, bet neviens cits viņa vietā nebija ievēlēts. Tādējādi, pēc Gorkša uzskatiem, LFF valdē bijuši desmit cilvēki, no kuriem vienam nav bijušas balss tiesības (Starkovam). Bet burtiski pēc dažām minūtēm kļuva skaidrs, ka arī Starkovs nemaz nav valdes loceklis, jo bijušajam Latvijas izlases galvenajam trenerim joprojām ir līgums ar LFF, bet LFF darbinieki nevar ieņemt valdes locekļa krēslu.

Tādējādi situācija ar valdes locekļu skaitu kļuva vēl piņķerīgāka – izrādījās, ka šobrīd strādājuši deviņi no 11 valdes locekļiem. Kongresā oficiāli par aiziešanu paziņoja četri valdes locekļi, līdz ar to – ja visi ievēros savus paziņojumus – valdē paliek pieci cilvēki.

"Ja valdē atbrīvojas vairāk nekā 50% vietu, LFF izpildinstitūcija vai Speciālā komiteja viena mēneša laikā sasauc ārkārtas Kongresu, lai uz atlikušo pilnvaru laiku ievēlētu citus valdes locekļus," nosaka LFF statūti.

Tāpēc tuvākajā laikā, kad visi savus lēmumus paziņojušie uzrakstīs iesniegumus, LFF nāksies sasaukt LFF ārkārtas kongresu. Savukārt otrs ārkārtas kongress jau tika izziņots piektdienas kongresa laikā – septembrī LFF biedri lems par statūtu jaunās redakcijas apstiprināšanu.

Neskaidrība ir par pārējiem valdes locekļiem. Keišs no tribīnes paziņoja, ka lēmumu aiziet pieņēmuši visi valdes locekļi, un tas saistīts ar to, ka kongress neapstiprināja valdes ziņojumu. Tomēr Isakovs no tribīnes to nepaziņoja un to pateikšot nākamajā valdes sēdē. Līdzīgi rīkoties plānojot arī Blumbergs un Direktorenko, vēsta "sportacentrs.com" žurnālists Agris Suveizda. Savukārt Zakreševskis kongresu pameta ne uzrakstot iesniegumu, ne runājot tribīnē.

Ja visi valdes locekļi pildīs solījumus, tad ārkārtas kongresā mēneša laikā – kopš uzrakstīti iesniegumi - LFF biedriem nāksies balsot par jaunu valdes locekļu iecelšanu. Šobrīd tikai nav skaidrs, cik daudz vakances būs valdē.

LFF ārkārtas kongresā mēneša laikā tas nebūs vienīgais dienas kārtības jautājums, jo joprojām neskaidrība ir ar LFF gada pārskata revidenta ziņojumu, kas netika apstiprināts piektdienas kongresā. LFF vadība kongresā solīja, ka pēc visām peripētijām ar revidenta atzinumu, tuvākās nedēļas laikā no revidenta "Latimira un partneri" tikšot saņemts ziņojums, ko tad nāksies apstiprināt LFF biedriem.