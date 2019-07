Dienvidkorejas fani, neieraudzījuši Ronaldo, sūdzēs tiesā sporta aģentūru

Vairāk nekā 2000 Dienvidkorejas futbola fani ir gatavi iesūdzēt tiesā sporta aģentūru "The Festa", kas atbildēja par aizvadītajā nedēļā notikušo pārbaudes spēli starp Turīnas "Juventus" un valsts spēcīgākās futbola līgas jeb "K League" zvaigznēm, jo laukumā nedevās portugāļu superzvaizgne Krištianu Ronaldu.

Portugālis spēlē pret vietējās līgas zvaigžņu komandu laukumā nepavadīja nevienu sekundi, lai arī 65 000 cilvēku pārpildītais stadions gaidīja ko citu. Aizkaitinātie līdzjutēji dažbrīd pat skandējuši viņa lielākā konkurenta Lionela Mesi vārdu.

Atbalstītāju neapmierinātībai bija pamats, jo, organizējot spēli, viena no norunām bija, ka Ronaldu laukumā pavadīs vismaz 45 minūtes, vēstīja vietējā advokātu firma "Mjungan". Kā rezultātā mača biļetes pilnībā tika izpirktas mazāk nekā trīs stundu laikā.

"Līdz šim ar mums sazinājušies aptuveni 2000 fani, kuri ir gatavi tiesāties," teica advokāts Kims Huns Ki. "Mēs plānojam savu prasību oficiāli iesniegt nākamnedēļ, ja vien šī sporta aģentūra nenāks klajā ar plānu, kurā paredzēts kompensēt fanu nopirktās biļetes."

Tāpat notikušajā spēlē neiztika arī bez cita incidenta. Spēles sākums aizkavējās par aptuveni stundu, jo "Juventus" klubs Seulā ieradās vien piecas stundas pirms spēles sākuma.

Savukārt aģentūras "The Festa" izpilddirektore Robina Žana sarunā ar vietējo mediju SBS izplūda asarās, sakot, ka viņa par notikušo situāciju jau runājusi ar "Juventus" valdes locekli Pavelu Nedvedu. "Kad teicu viņam, ka visi gribētu, lai Ronaldu šodien iziet laukumā, viņš atbildēja, ka cerot uz to pašu, bet patiesībā to nevēloties. Tāpēc neko šajā situācijā nevaru izdarīt," teica Žana, kura pauda apņēmību atrast veidu, kā fani varētu atgūt iztērēto naudu.

Kāds dienvidkorejietis savā "Instagram" profilā publicējis asu kritiku Ronaldu virzienā. "Viņš pievīla un pazemoja 60 000 fanus. Es vairs neesmu Ronaldu fans," teikts paziņojumā.

Spēle noslēdzās ar neizšķirtu 3:3, lai arī otrajā puslaikā viesi bija iedzinējos ar 1:3.

Komandas galvenais treneris Mauricio Sarri pēc spēles atzina, ka plānojis laist laukumā portugāli, taču to nav darījis viņa noguruma dēļ, vēsta medijs "La Gazzetta dello Sport".

"Šajā pēcpusdienā devās iespēju tiem jaunajiem spēlētājiem, kuri bija gatavi iet laukumā," klāstīja Sarri. "Ronaldu? Plānots bija arī viņam īslaicīgi uzspēlēt, bet šodien runājām, un viņš jutās ļoti noguris. Tāpēc izlēmām viņam dod atpūtu. Nākamās desmit dienas varēsim trenēties bez spēlēm un turpināt gatavoties nākamajai sezonai."

Ronaldu varētu doties laukumā Turīnas kluba nākamajā pārbaudes spēlē, kad Itālijas vienība 10. augustā tiksies ar Spānijas komandu "Atletico Madrid".