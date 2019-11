Dubras pārstāvētā 'Oleksandriya' izcīna punktu UEFA EL spēlē

Latvijas futbola izlases aizsarga Kaspara Dubras pārstāvētā Ukrainas vienība "Oleksandriya" ceturtdien UEFA Eiropas līgas spēlē izcīnīja punktu, spēlējot neizšķirti ar Francijas komandu "Saint-Etienne".

"Oleksandriya" mājās I apakšgrupas mačā spēlēja neizšķirti 2:2 (0:1) ar "Saint-Etienne".

Mājinieki pirmos vārtus zaudēja spēles 24.minūtē. Ukrainas kluba vārtsargs vienā no epizodēm izgāja no vārtiem, lai atsistu bumbu, tomēr sadūrās ar pretspēlētāju, kā rezultātā uz vaininieka vārtiem tika nozīmēts soda sitiens. To precīzi izpildīja Vabi Hazri. Otrie vārti spēlē tika gūti vien 73.minūtē, kad Dubra nespēja apturēt pretinieku uzbrucēju, kurš īsi pēc tam piespēlēja partnerim, rezultātam kļūstot 2:0.

"Oleksandriya" spēles turpinājumā spēja atspēlēties, vārtus gūstot 84. un kompensācijas laika pirmajā minūtē. Mājinieki jau pašā spēles izskaņā spēja nogādāt bumbu līdz soda laukumam, tomēr ar pirmo sitienu vārtsargu neizdevās pārspēt, taču Maksims Zaderaka bija pirmais pie atsistās bumbas un raidīja to garām vārtu vīram, izraujot neizšķirtu.

Zīmīgi, ka arī iepriekš savstarpējā spēlē abas komandas spēlēja neizšķirti 1:1.

Tikmēr otrā šīs grupas spēlē Vācijas bundeslīgas vienība "VfL Wolfsburg" viesos ar rezultātu 1:3 (1:0) piekāpās "Gent" no Beļģijas. Mājiniekus mača 20.minūtē vadībā izvirzīja Žuāu Viktors, taču no 50. līdz 76.minūtei pa vārtiem guva Romāns Jaremčuks, Lorēns Dupets un Maikls Ngadu-Ngadžuji, nodrošinot mājiniekiem uzvaru.

Pēc četrām spēļu kārtām pirmo vietu ar astoņiem punktiem I apakšgrupā ieņem "Gent", tālāk ar sešiem seko "VfL Wolfsburg", bet pa trijiem iekrājušas "Saint-Etienne" un Dubras pārstāvētā komanda.

UEFA Eiropas līgas pamatturnīrs ilgs līdz 12.decembrim, katras grupas divām labākajām komandām iekļūstot izslēgšanas turnīrā, kur tām pievienosies UEFA Čempionu līgas grupu turnīra trešās vietas īpašnieces.

Pagājušajā sezonā UEFA Eiropas līgā finālā tikās divi Londonas klubi, "Chelsea" komandai ar 4:1 sagraujot "Arsenal".

Šīs sezonas UEFA Eiropas līgas fināls notiks 27.maijā Polijas pilsētā Gdaņskā.