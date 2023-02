Elpu aizraujošā cīņā 'Barcelona' cīnās neizšķirti ar Mančestras 'United'

Elpu aizraujoša cīņa ceturtdien norisinājās UEFA Eiropas līgā, kur 1/16 fināla pirmajā spēlē "Barcelona" futbolisti savā laukumā nospēlēja 2:2 (0:0) ar Mančestras "United".

Uzvarētāja šajā pārī tiks noteikta divu maču summā. Atbildes spēle pēc nedēļas notiks Mančestrā.

Vēl pirms dažiem gadiem šāda cīņa būtu ierasta parādība UEFA Čempionu līgas izšķirošajās kārtās, taču nu abi klubi spēlē Eiropas līgā, bruģējot ceļu atpakaļ uz elites līmeņa sacensībām.

Kaut gan pirmajā puslaikā neviena no komandām vārtus neguva, abām bija labas iespējas izcelties. Šobrīd lieliskā formā esošais Mančestras "United" uzbrucējs Markuss Rešfords 34. minūtē strauji izskrēja uz vārtiem, taču slaidā lēcienā mājiniekus glāba vārtsargs Marks Andrē ter Štēgens.

"Camp Nou" stadionā ceturtdien dominēja aktīvs un skatāms futbols, komandas neraksturīgi bieži kļūdījās aizsardzībā, tādējādi dāvājot pretiniekiem vārtu gūšanas iespējas. Rezultātu 50. minūtē pēc stūra sitiena atklāja spāņu kluba futbolists Markoss Alonso, taču neizšķirta panākšanai Mančestras komandai bija nepieciešamas vien trīs minūtes - savus 22. vārtus sezonā iesita Rešfords, kurš pa labo malu ieskrēja soda laukumā un no ļoti asa leņķa guva vārtus.

22 - Marcus Rashford has scored 22 goals for Man Utd in all competitions this season, equalling his best return in a single campaign (also 22 in 2019-20). Electric. pic.twitter.com/zkV7aU0AUE