'Es atnācu, redzēju un iekaroju' – Ibrahimovičs atvadās no Losandželosas 'Galaxy'

Zviedrijas futbola zvaigzne Zlatans Ibrahimovičs pēc abpusējas vienošanās pametis ASV augstākās futbola līgas (MLS) klubu Losandželosas "Galaxy", trešdien paziņoja komanda.

Uzbrucējs Losandželosas klubā pavadīja divas sezonas, kuru laikā aizvadīja 52 spēles, tajās izceļoties ar 56 vārtu guvumiem. "Galaxy" vienībai viņš pievienojās pērnā gada martā.

"Es atnācu, redzēju un iekaroju. Paldies "Galaxy" komandai, ka ļāvāt man atkal justies dzīvam," savā "Twitter" profilā ierakstu publicēja Ibrahimovičs. "Komandas faniem – jūs gribējāt Zlatanu, es jums iedevu Zlatanu. Nav par ko. Stāsts vēl turpināsies... Tagad varat atkal skatīties beisbolu."

I came, I saw, I conquered. Thank you @lagalaxy for making me feel alive again. To the Galaxy fans - you wanted Zlatan, I gave you Zlatan. You are welcome. The story continues...Now go back to watch baseball pic.twitter.com/kkL6B6dJBr