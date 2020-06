'Everton' nosargā neizšķirtu ar 'Liverpool'; 'Chelsea' nostiprinās ceturtajā vietā

Liverpūles "Everton" komanda svētdien derbijā savā laukumā 30.kārtas spēlē cīnījās neizšķirti ar galveno pretendenti uz Anglijas futbola premjerlīgas galveno pretendenti uz čempiona titulu "Liverpool".

Liverpūles "Everton" futbolisti savā laukumā spēlēja 0:0 (0:0) ar pārliecinošā vadībā esošo "Liverpool".

Bīstamu momentu spēlē nebija daudz. 43.minūtē "Liverpool" pārstāvja Trenta Aleksandra Arnolda izpildīto brīvsitienu neitralizēja mājinieku Džordans Pikfords..

Savukārt otrā puslaika beigās pāris iespējas izraut uzvaru bija mājiniekiem. Dominika Kalverta - Lūina sitienu 80.minūtē neitralizēja Alisons, bet Toma Deivīsa raidījumu minūti vēlāk - kreisais vārtu stabs.

Birmingemas "Aston Villa" zaudēja Londonas "Chelsea" ar 1:2 (1:0).

Vienai no vadošajām līgas vienībām uzvara viegli rokās nedevās. Viena no pretendentēm uz atvadām no līgas Birmingemas vienība 43.minūtē pēc Kortnija Hausa precīza raidījuma pat noslēdza pirmo spēles nogriezni savā labā ar 1:0.

Otrajā puslaikā londonieši veica divas spēlētāju maiņas, un pirms piecām minūtēm laukumā nākušais Kristijans Pulišičs pēc Sezara Aspilikuetas piespēles 60.minūtē panāca neizšķirtu un, izmantojot mājinieku pajukumu, divas minūtes vēlāk pēc vēl vienas Aspilikuetas piespēles uzvaras vārtus no soda laukuma vidus guva Olivjē Žirū - 2:1 viesu labā.

Vēl vienā mačā Ņūkāslas "United" sagrāva Šefīldas "United" ar 3:0 (0:0).

50.minūtē viesus mazākumā ar otro dzelteno kartīti mačā atstāja Džons Īgans, un jau pēc piecām minūtēm vārtus mājinieku labā guva Alans Senmaksimēns.

14.minūtes vēlāk viņam piebalsoja Mets Ričijs, bet galarezultātu fiksēja Žoelintons - 3:0.

Jau ziņots, ka piektdien Totenhemas "Hotspur" savā laukumā spēlēja 1:1 (1:0) ar Mančestras "United", bet līgas pastarīte Noridžas "City" spēra vēl vienu soli tuvāk izkrišanai no līgas, ar 0:3 (0:0) piekāpjoties "Southampton".

Sestdien "Bournemouth" piekāpās Londonas "Crystal Palace" ar 0:2 (0:2), Vesthemas "United" - Vulverhemptonas "Wanderers" ar 0:2 (0:0), Braitonas un Havas "Albion" negaidīti apspēlēja Londonas "Arsenal" 2:1 (0:0), bet

"Watford" tikpat negaidīti atņēma punktu Lesteras "City" - 1:1 (0:0).

Joprojām pārliecinošā vadībā ar 83 punktiem 30 mačos ir "Liverpool", kas par 23 punktiem apsteidz Mančestras "City", kam ir spēle rezervē. Tālāk ar 54 punktiem 30 mačos ir Lesteras "City", bet pirmo četrinieku ar 51 punktu tikpat cīņās noslēdz Londonas "Chelsea". MAnčestras "United" ir 46 punkti 30 cīņās.

Sezonas pārtraukums premjerlīgā tika izziņots 13.martā, bet pirmos treniņus nelielās grupās spēlētāji aizvadīja maija izskaņā.