Fantastiski vārtsarga vārti izglābj 'Lazio' no zaudējuma UEFA Čempionu līgas sezonas atklāšanā

Madrides "Atletico" un Romas "Lazio" futbolisti otrdien Čempionu līgā izspēlēja dramatisku neizšķirtu, kurā tikai vārtsarga vārti kompensācijas laikā ļāva Itālijas klubam izglābties no zaudējuma, kamēr citā mačā pie uzvaras tika Roterdamas "Feyenoord".

E apakšgrupā "Lazio" savā laukumā spēlēja neizšķirti pret "Atletico", mačam noslēdzoties ar rezultātu 1:1 (0:1).

Pirmajā puslaikā 29.minūtē vadībā izvirzījās Madrides komanda, kad Pablo Barjosa sitienu neveiksmīgi mēģināja apturēt viens no "Lazio" spēlētājiem, palīdzot bumbai nonākt mājinieku vārtos.

Romas vienībai izdevās panākt neizšķirtu tikai otrā puslaika kompensācijas laika piektajā minūtē. "Lazio" uzbrukumam pievienojās arī vārtsargs Ivans Provedels, kurš no tuvas distances, sitot bumbu ar galvu, pārspēja pretinieku vārtsargu.

LAZIO'S GOALKEEPER EQUALIZES IN THE FINAL SECONDS WITH A BULLET HEADER 😮