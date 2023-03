Fenomenālais Holanns ar pieciem vārtiem ieved Mančestras 'City' futbolistus Čempionu līgas ceturtdaļfinālā

Norvēģijas futbolists Ērlings Holanns otrdienas vakarā sensacionāli iesita piecus vārtus UEFA Čempionu līgas astotdaļfināla atbildes spēlē un ieveda Anglijas čempioni Mančestras "City" nākamajā kārtā.

"City" mājās ar 7:0 (3:0) sagrāva "Leipzig", divu maču summā svinot panākumu ar 8:1. Ceturtdaļfinālu otrdien sasniedza arī Milānas "Inter", kas viesos nospēlēja 0:0 ar "Porto", bet divu maču summā guva virsroku ar 1:0.

5 - Erling Haaland is the third player to score five goals in a single UEFA Champions League game after Luiz Adriano in October 2014 (Shakhtar Donetsk vs BATE Borisov) and Lionel Messi in March 2012 (Barcelona v Bayer Leverkusen). Playground. pic.twitter.com/0eWf7fsxgv