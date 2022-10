FIFA dos vairāk nekā 200 miljonus eiro klubiem, kuru spēlētāji būs Pasaules kausā

Starptautiskā Futbola federāciju asociācija (FIFA) otrdien paziņoja, ka atvēlēs apmēram 209 miljonus ASV dolāru (apmēram 215 miljoni eiro) kompensācijām, kuras izmaksās klubiem, kuru spēlētāji pārstāvēs savas valstsvienības Pasaules kausā.

No kopējā FIFA budžeta tiks atlikta iepriekšminētā summa, lai nosegtu futbola klubu zaudējumus, kamēr to spēlētāji sacentīsies Pasaules kausā.

FIFA izveidotā kompensāciju sistēma paredz, ka klubs katru dienu saņems 10 000 ASV dolāru (apmēram 10 300 eiro) par katru spēlētāju, kamēr viņš palīdzēs valstsvienībai gan Pasaules kausā, gan gatavojoties tam.

Tāpat izmaksājamā summa arī būs atkarīga no tā, cik spēlētāji no katra kluba dosies palīgā valstsvienībā, un cik tālu izlases būs tikušas. Jebkurš klubs, kurā spēlētājs būs bijis reģistrējies divus gadus pirms Pasaules kausa finālturnīra, būs tiesīgs saņemt daļu no kompensācijas summas.

2018.gadā no šīs programmas pie finansiāliem ieguvumiem tika 416 futbola klubi no 63 valstīm.

Šogad pasaules kausa finālturnīrs Katarā norisināsies no 20.novembra līdz 18.decembrim.