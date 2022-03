FIFA neaptur Krievijas dalību un krievu valodu apstiprina par oficiālo

Starptautiskā futbola asociāciju federācija (FIFA) savā kongresā ceturtdien, 31. martā, par vienu no organizācijas valsts valodām apstiprināja krievu valodu, lai gan šobrīd visa pasaules nosoda Krievijas agresiju Ukrainā un uzsākto iebrukumu neatkarīgās valsts teritorijā.

FIFA padome 24. februārī – dienā, kad Krievija sāka karu pret Ukrainu – nolēma veikt izmaiņas statūtos un oficiālo valodu sarakstā iekļāva krievu un arābu valodas. FIFA padomes ierosinājumu par izmaiņām statūtos vēl bija jāapstiprina FIFA kongresam, kas ar lielu balsu pārsvaru to apstiprināja.

FIFA kongresā viens no darba kārtības punktiem bija izmaiņas FIFA statūtu devītajā pantā, bet publiski pieejamajos dokumentos, izņemot kongresa dalībniekus, nekur nav teikts, kas zem tā slēpjas. Arī FIFA video translācijā par balsojumu nekur nebija teikts, kas slēpjas zem šīm izmaiņām.

Tādējādi tagad FIFA ir sešas oficiālās valodas – angļu, vācu, spāņu, franču, arābu un krievu.

Medijs "Inside the Games" norāda uz vēl vienu paradoksu FIFA rīcībā un vērtībās. FIFA un UEFA ir liegusi Krievijas komandām dalību turnīros, tomēr KFS pārstāvji klātbūtnē apmeklēja FIFA kongresu Dohā. Savukārt Ukrainas Futbola federācijas (UFF) prezidents Andrijs Pavelko uzrunu bruņuvestē teica no Kijivas.

"Šajā laikā mēs regulāri saņemam ziņas par Ukrainas futbola sabiedrības pārstāvju nāvēm. Viņus nogalināja agresora, kurai ir viena no lielākajām armijām pasaulē, lodes un šāviņi," uzrunā teica Pavelko.

