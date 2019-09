FIFA piešķir papildus finansējumu LFF treneru izglītībai

Starptautiskā futbola asociāciju federācija (FIFA) apstiprinājusi 47 475 ASV dolāru finansējuma piešķiršanu Latvijas Futbola federācijai (LFF) dažādu treneru izglītības kursu organizēšanai.

FIFA pieņēma lēmumu, balstoties uz LFF veidotā projekta pieteikumu un tā izmaksu tāmi. Summa tiks pārskaitīta vienā maksājumā un paredzēta izmantošanai par iepriekšējo ciklu - no 2016. līdz 2018. gadam.

"Treneru izglītība ir viens no pamatiem futbola attīstībai valstī, un mēs turpinām aktīvi strādāt pie šī futbola attīstības bloka. Tā ir arī LFF prioritāte, un tas tika ņemts vērā, pretendējot uz projektiem finansējuma piesaistei tieši treneru izglītības segmentam. Ticu, ka tas dos būtisku pienesumu ilgtermiņā. Pirms stāšanās amatā kandidātu programmā paudu viedokli, ka LFF ir jānodrošina iespēja treneriem smelties pieredzi un zināšanas dažādās apmaiņas programmās gan tepat Latvijā, gan ārzemēs, ka LFF jānodrošina ārvalstu speciālistu vizītes, lekcijas un praktiskas nodarbības dažādos Latvijas reģionos. Attiecības ar starptautiskajām futbola organizācijām ir viena no LFF prezidenta galvenajām funkcijām. Esmu gandarīts, ka LFF Izglītības daļai būs vairāk iespēju papildus semināru, kursu rīkošanai, no kā iegūs visa Latvijas futbola sabiedrība," sacīja LFF prezidents Kaspars Gorkšs.

Saskaņā ar šo vienošanos LFF piekrīt iepriekš norādīto summu novirzīt FIFA Forward programmas ietvaros iekļautām aktivitātēm, kā arī informēt FIFA par jebkuriem neiztērētiem līdzekļiem. Tāpat LFF apņemas atskaitīties FIFA par līdzekļu izmantošanu pēc projekta apstiprināšanas.

Latvijas Futbola federācija (LFF) ir vienīgā futbola asociācija Latvijā, kuru ir atzinusi FIFA un UEFA. 1921. gadā dibinātā LFF ir atbildīga par futbola attīstību valstī, kā arī tai ir tiesības pārstāvēt Latviju FIFA, UEFA un citās sporta institūcijās. LFF pieder ekskluzīvas tiesības organizēt un vadīt visu līmeņu futbola sacensības Latvijā. Patlaban LFF ir uzņemti 137 biedri, savukārt kandidātu statuss piešķirts 31 ar futbolu saistītai organizācijai.

