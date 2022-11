FIFA vadība futbolistus Pasaules kausa laikā lūdz nefokusēties uz ideoloģiskajām un politiskajām cīņām

Starptautiskās Futbola federāciju asociācijas (FIFA) prezidents Džanni Infantīno un ģenerālsekretārs Fatma Samura nosūtījuši vēstuli visām Pasaules kausa dalībniecēm ar lūgumu fokusēties tikai uz futbolu, nevis politiskajiem paziņojumiem.

Pasaules kausa izcīņa Katarā saskārusies ar dažādiem izaicinājumiem. Sākot no skandāliem par balsu pirkšanu, lai iegūtu finālturnīra rīkošanu, un beidzot ar zemo atalgojumu un sliktajiem darba apstākļiem viestrādniekiem, kuri strādāja pie stadionu celtniecības. Tāpat Krievija nevarēja piedalīties cīņā par iekļūšanu finālturnīrā pēc iebrukuma Ukrainā, bet asiņainie protesti Irānā veicinājuši to, ka aktīvisti pieprasa šīs valsts izslēgšanu no turnīra.

FIFA vadība nevēlas, lai šīs tēmas tiktu apspriestas Pasaules kausa laikā.

"Lūdzu, fokusēsimies uz futbolu," teikts Infantīno un Samura nosūtītajā vēstulē visām 32 Pasaules kausa dalībniecēm. Šo vēstuli savā rīcībā ieguva "Sky Sports". "Mēs zinām, ka futbols nedzīvo vakuumā, un mēs esam lietas kursā par politiskajiem izaicinājumiem un grūtībām pasaulē."

"Bet, lūdzu, neļaujiet futbolam tikt ieviltam ideoloģiskajās un politiskajās cīņās. FIFA mēģina cienīt visas viedokļus un ticības, nesniedzot morāles mācību visai pasaulei," teikts turpinājumā.

FIFA vadība norādīja uz rasu daudzveidības un iekļaujošas sabiedrības nozīmi, uzsverot, ka neviena tauta, kultūra vai nācija nav labāka par kādu citu. Tas esot savstarpējas cieņas un nediskriminācijas pamatakmens. "Katarā gaidīts ir ikviens, neatkarīgi no izcelsmes, reliģijas, dzimuma, seksuālās orientācijas vai tautības".

Pasaules kausa finālturnīrs Katarā norisināsies no 20.novembra līdz 18.decembrim.