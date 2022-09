'Fiorentina' treneris: esam sarūgtināti par vējā palaistajiem punktiem

Itālijas klubs Florences "Fiorentina" nespēja gūt vārtus, neraugoties uz daudzajām vārtu gūšanas iespējām, tāpēc zaudētie punkti UEFA Konferences līgas grupu turnīrā pret Latvijas klubu RFS ir īpaši sarūgtinoši, sacīja "Fiorentina" galvenais treneris Vinčenzo Italiāno.

Jau ziņots, ka RFS ar pārsteidzošu neizšķirtu pret spēcīgo "Fiorentina" sāka savu debiju UEFA Konferences līgā.

"Nespējām gūt vārtus, neraugoties uz to, ka izveidojām daudz vārtu gūšanas iespējas. Mēs nespējām uzvarēt, lai arī vajadzēja to izdarīt ļoti komfortabli, jo dominējām. Es tiešām domāju, ka esam labāki par Rīgas klubu, bet šodienas rezultāts to neapliecina," UEFA mājaslapā citēts Italiāno teiktais pēc mača.

"Mums ir grūtības ieraidīt bumbu vārtos, tāpēc neuzvaram spēles, kuras vajag uzvarēt. Mēs strādājam smagi, lai izveidotu iespējas, bet dārgi maksājam par pasivitāti vārtu priekšā," viņš turpināja. "Puiši darīja visu, lai uzvarētu. Esam sarūgtināti par vējā palaistajiem diviem punktiem."

Italiāno norādīja, ka viņa komandai ļoti svarīgi justies labi tieši mentāli. Viņš cer, ka drīzumā izdosies "atslēgt" pretinieku vārtus, kas uzbrucējus padarīs mierīgākus. "Mums pietrūkst izsalkuma soda laukumā. Žēl, ka ir šāda problēma."