FK 'Jelgava galvenais treneris Pahars: mums ir visas iespējas sasniegt lielas lietas

Latvijas futbola klubs "Jelgava" pirms jaunās sezonas nav izvirzījis konkrētu mērķi, taču vienības galvenais treneris Marians Pahars uzsvēra, ka tā cīnīsies par uzvaru katrā spēlē.

Jaunā "Optibet" Latvijas futbola virslīgas sezona ar deviņu komandu līdzdalību sāksies šajā nedēļas nogalē. Otrdien pirmssezonas preses konferenci aizvadīja "Jelgava", kluba pārstāvjiem prezentējot šī gada vienības modeli.

"Mēs esam labi pastrādājuši pirmssezonas posmā. Mums ir jauna komanda, kurā ir daudz gados jaunu spēlētāju," klubs citē Pahara teikto. "Šogad izdarīsim visu, lai iepriecinātu mūsu vadību, līdzjutējus un Jelgavu kā pilsētu. "Jelgava" vienmēr izvirzīja augstākos mērķus, bija izcīnījusi trofejas. Jā, pēdējos divos gados lielu panākumu nebija, taču esmu pārliecināts, ka nākotnē tie atgriezīsies. Cik ātri? Nevaru tagad solīt. Tomēr mums ir visas iespējas sasniegt lielas lietas."

""Jelgavā" ir spēcīgs treneru korpuss, kvalitatīvs apkalpojošais personāls un profesionāla administrācija ar kluba prezidentu priekšgalā. Par mērķiem? Esmu pret skaļiem lozungiem. Zinu, ka varam apspēlēt jebkuru pretinieku. No spēlētājiem sagaidu vēlmi un pārliecību, ka mēs varam sasniegt daudz. Pašatdeve ir augstākajā līmenī," gandarīts bija Pahars.

Konkrēts mērķis šai sezonai jelgavniekiem gan nav izvirzīts.

"Mēs centīsimies uzvarēt katrā spēlē. Ja izdarīsim visu, uz ko šobrīd esam spējīgi, viss būs labi. Konkrētāk par vietām un mērķiem varēsim runāt pēc kādiem diviem mēnešiem," teica Pahars.

Jelgavas komandas stūrmanis arī atklāja, ka pirmssezonā gūto traumu dēļ sezonu nevarēs sākt Andris Krušatins, Marks Kurtišs un Helvijs Staļģis.

Kluba prezidents Māris Peilāns pauda prieku, ka "Jelgavai" jaunā sezona vairs nav jāuzsāk Olainē, bet tā to varēs darīt savā jaunajā treniņbāzē.

"Agrāk sezonu mēs sākām Olainē, jo Jelgavā vienkārši nebija iespējas aizvadīt mačus. Mēs noslogojām Zemgales Olimpiskā centra (ZOC) dabīgo zālienu, jo nebija citu iespēju. Nevarējām aizvadīt kvalitatīvu treniņprocesu. Taču tagad esam uzbūvējuši mājas, kur var pulcēties gan jaunie futbolisti un viņu vecāki, gan virslīgas komandas spēlētāji," izteicās Peilāns. "Tomēr mēs neesam prom no ZOC. Vēlāmies lielās spēles aizvadīt tur. Esam pierādījuši, ka varam noorganizēt futbola svētkus pilsētā. Turpināsim pilnveidot kluba bāzi, lai jaunajiem jelgavniekiem un pilsētas viesiem būtu kvalitatīvi treniņu apstākļi."

Peilāns paredz interesantu virslīgas sezonu - tiesa, ne tikai laukumā.

"Prognozēju interesantu sezonu. Diemžēl ne tikai pozitīvā ziņā. To var noprast pēc visa, kas šoziem noticis futbola kuluāros. Mēs paši esam par tīru spēli un pieprasām to no mūsu partneriem. Jābūt godīgai attieksmei pret sevi un pārējiem. Tad futbols būs numur viens ne tikai pasaulē, bet arī Jelgavā un Zemgalē," uzskata "Jelgavas" prezidents.

"Šogad darīsim citādāk. Bez skaļiem saukļiem par atgriešanos Eiropā. Esmu bijis Beļģijā pie kādas senas komandas, kas Eirokausos savā vēsturē spēlēja tikai vienu reizi. Tur mani pārsteidza, ka jau divas stundas pirms spēles stadiona telpās notika jestrs burziņš, un viss turpinājās arī 3-4 stundas pēc futbola. Mums, protams, gribētos balansu. Lai rezultātu būtu krietni virs vidējā un lai arī mums pašiem ir prieks atrasties stadionā," norādīja Peilāns.

Tikmēr Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece Rita Vectirāne pauda ticību, ka sezona būs vienībai veiksmīga. ""Jelgava" ir komanda, kurai ir ļoti atbalstošs un uzticīgs līdzjutēju pulks. Virslīgas vienības spēlētāji ir kā paraugs akadēmijas jauniešiem, kuri vēlas līdzināties profesionāļiem."

"Jelgava" pirmo sezonas spēli aizvadīs sestdien, kad savā bāzē uzņems Latvijas čempionus "Riga".