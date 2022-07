FK 'Liepāja' savā laukumā cienījami spēkojas ar 'Young Boys' un ielaiž vārtus beigu daļā

"Liepāja" ceturtdien savā laukumā UEFA Konferences līgas kvalifikācijas otrās kārtas pirmajā spēlē piekāpās Bernes "Young Boys".

"Liepāja" zaudēja "Young Boys" ar 0:1 (0:0).

Atbildes spēle norisināsies pēc nedēļas Bernē, uzvarētājiem summā sasniedzot nākamo kārtu.

Jau no pirmajām minūtēm mača favorīti "Young Boys" futbolisti lielākoties kontrolēja bumbu "Liepājas" laukuma pusē. Lai gan bija sitiena vārtu virzienā, neviens no tiem nebija taisnstūrī. Pirmais puslīdz bīstamais moments bija pie pretinieku vārtiem 26.minūtē, kad Artūrs Karašausks uztvēra viesu vārtsarga Dāvida fon Balmosa atsisto bumbu un raidīja to krietni pāri vārtiem.

Spēles 30.minūtē pēc Žana Pjēra Nsamē sitiena ar galvu veiksmīgi raidījumu bloķēja liepājnieku aizsargs Martins Marta. Puslaika turpinājumā uzbrukumi vārtiem kļuva arvien biežāki, no mājiniekiem sitienu izpildot Dodo.

67.minūtē mājinieku vārtu pārliktni nodrebināja Fabians Rīders, bet divas minūtes vēlāk pēc centrējuma no labās puses un sitiena kritienā no soda laukuma vidus pa vārtiem netrāpīja Dodo.

Vārtus viesi guva pēc Rīdera stūra sitiena izspēles no labās puses. Mājinieku vārtsargs Krišjānis Zviedris izgājienā nespēja izlauzties cauri spēlētāju biežņai, un bumba aizlidoja līdz Kristianam Fasnahtam, kurš ar galvu raidīja bumbu vārtos - 1:0 šveiciešu labā.

80.minūtē divreiz vienā uzbrukumā viesu soda laukumā krita Dodo, taču 11 metru soda sitiens piešķirts netika.

"Liepāja" kvalifikācijas pirmajā kārtā apturēja Kosovas klubu "Gjilani", divu maču summā uzvarot ar 3:2. Savukārt piecpadsmitkārtējā Šveices čempione "Young Boys" turnīru sāka no otrās kārtas.

Liepājnieki Latvijas futbola virslīgas tabulā ir ceturtie, bet Bernes klubs iepriekšējās sezonas Šveices čempionātu noslēdza trešajā vietā, noliekot čempionu pilnvaras. Iepriekšējā sezonā šveicieši otro reizi spēlēja UEFA Čempionu līgas grupu turnīrā, kur vienā no mačiem spēja uzvarēt Mančestras "United".

Ar kādu no Latvijas komandām "Young Boys" Eiropas turnīros spēlē pirmo reizi vēsturē.

Šī pāra uzvarētājai trešajā kārtā nāks pretī bijušā liepājnieka Jāņa Ikaunieka pārstāvētā Somijas vienība "KuPS" vai Orhejas "Milsami" no Moldovas.

Vēl ceturtdien Latvijas vicečempione "Valmiera" mēro spēkus ar Ziemeļmaķedonijas klubu Skopjes "Škendija", savukārt "Riga" viesojas pie "Ružomberok" futbolistiem Slovākijā.

Kvalifikācijas trešajā kārtā iesaistīsies Latvijas čempione RFS, kas UEFA Čempionu līgas kvalifikācijas pirmajā kārtā zaudēja Helsinku HJK.

UEFA Konferences līga ir Eiropā trešā līmeņa klubu turnīrs aiz Čempionu līgas un Eiropas līgas. Maijā Tirānā par turnīra pirmo čempioni tika kronēta Itālijas komanda "AS Roma".