FK 'Ventspils' krīze: klubu pamet galvenais treneris Frunze un lielākais ieguldītājs Šišhanovs

Pamatīga krīze skārusi vienu no tradīcijām bagātāko Latvijas futbola klubu "Ventspili" – pēc kārtējās neveiksmes no galvenā trenera amata atkāpies Viorels Frunze (attēlā), bet vēlāk par aiziešanu no kluba paziņoja tā lielākais investors Adlans Šišhanovs, vēsta "sportacentrs.com".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ventspilnieki pagājušajā sezonā pirmo reizi pēc daudziem gadiem palika ārpus Eirokausu zonas, bet šajā sezonā pirmajās četrās spēlēs guvusi vienu punktu, guvusi tikai vienus vārtus un šobrīd ir kopvērtējuma pēdējā vietā. Svētdien kārtējā spēlē "Ventspils" ar 0:1 zaudēja "BFC Daugavpils", kas pagaidām ir šīs sezonas pārsteigumu autore.

Pēc zaudējuma preses konferencē par atkāpšanos no galvenā trenera amata paziņoja Frunza. Moldovas futbola treneris komandu sāka vadīt pirms pērnās sezonas.

Savukārt vēlāk "Ventspils" galvenais investors Šišhanovs, kurš ir iekļauts Latvijas "melnajā sarakstā", paziņojis par lēmumu pamest klubu. Līdz ar to šobrīd nav zināms, kas ar klubu notiks tuvākā nākotnē.

"Esmu pieņēmis lēmumu pamest klubu kā presidents, un pārdošu savas kluba daļas, tiklīdz to spēšu! Tie, kuri izspieda mani no valsts, tie, kuri runāja man aiz muguras, un kopumā visi, kuri nevēlējās redzēt mani šajā valstī un šajā klubā - šodien jums ir svētki! Nolēmu, ka kluba tālāka nākotne tiks lemta bez manas līdzdalības, un ceru, ka mani patīkami pārsteigs to cilvēku skaits, kuri klubam spēs palīdzēt reāli, nevis tikai ar mēli vai rakstāmmašīnu," "sportacentrs.com" citē Šišhanovu, kurš "Ventspils" klubā ienāca 2018. gada sākumā. "Pārliecinoši varu teikt, ka nekad savā dzīvē neesmu veicis nekādas darbības, kuras, kā man teica, varētu radīt draudus valsts drošībai. Tie ir meli, aiz kuriem ir paslēpti īstie iemesli – par tiem jau vairākkārt esmu teicis. Šodien apsveicu šos cilvēkus – viņiem izdevās paveikt to, lai es pamestu komandu, bet visvairāk baidos par to, lai tie klubam neizrādītos bēru zvani. Būs ļoti patīkami redzēt, cik daudz cilvēku centīsies, varēs un palīdzēs komandai pirmām kārtām finansiāli, jo bez naudas futbols Ventspilī nepastāvēs. Man vienam šobrīd tas ir grūti."

Kā liecina "Lursoft" dati, SIA "Futbola kluba "Ventspils"" 50,09% kapitāldaļu pieder SIA "Ventspils futbola sabiedrība", 34,31% kapitāldaļu īpašnieks ir SIA "VK Tranzīts", 11,23% kapitāldaļu - Ventspils pilsētas domei, 2,5% - AS "Kālija parks" un atlikušo 1,88 % kapitāldaļu īpašnieks ir AS "Ventspils tirdzniecības osta".

Ventspils pilsētas dome jau ilgāku laiku nesekmīgi cenšas pārdot savas kapitāldaļas, bet pārējie SIA "Futbola kluba "Ventspils" dalībnieki nav izteikuši vēlmi atstāt klubu.

Lai gan Šišhanovs paziņojis par vēlmi pārdot savas daļas, tomēr juridiski viņš to jau ir paveicis 2020. gada nogalē. Kā SIA "Futbola klubs "Ventspils" patiesā labuma guvējs, pastarpināti caur SIA "Ventspils futbola sabiedrība", "Lursoft" datu bāzē joprojām gan norādīts Šishanovs. Tomēr futbola kluba galvenajā akcionārā SIA "Ventspils futbola sabiedrība" Šišhanovs savas daļas 2020. gada nogalē jau ir pārdevis Krievijas pilsonim Aslambekam Edilsultanovam, bet kā vienīgā valdes locekle norādīta Krievijas pilsone Natālija Čerkaskaja. Oficiāli izmaiņas veiktas 2021. gada 7. Janvārī.