FK 'Ventspils' pašvaldībai piederošās daļas joprojām nevienu neinteresē

Joprojām nav intereses par "Futbola kluba "Ventspils"" pašvaldībai piederošo kapitāldaļu iegādi, informēja Ventspils pilsētas domē.

Rīt, 11.septembrī, bija plānota jau trešā SIA "Futbola kluba "Ventspils"" pašvaldībai piederošo kapitāldaļu izsole, taču arī šoreiz neviens nav izrādījis interesi par tām, sacīja Ventspils pilsētas domē, piebilstot, ka pašvaldība vēl lems par turpmāko rīcību.

Pašvaldība piedāvā iegādāties 898 kapitāldaļas jeb 11,225% no pamatkapitāla. Pārdošanas cena trešajā izsolē bija noteikta 31 946 eiro.

Dome vairāku apsvērumu dēļ secinājusi, ka nav jāturpina pašvaldības līdzdalība kapitālsabiedrībā un domei piederošās kapitāla daļas ir jāpārdod.

Domē skaidro, ka šāds lēmums pieņemts, izvērtējot atdevi no pašvaldības līdzdalības futbola klubā "Ventspils", kā arī to, ka domei nav iespēju ietekmēt lēmumus un balsojuma rezultātus uzņēmuma dalībnieku sapulcēs, jo tai ir mazākuma ietekme. Tāpat lēmums pamatots ar administrēšanas izmaksām, kas pašvaldībai rodas, piedaloties kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcēs, izskatot to materiālus un Valsts pārvaldes iekārtas likuma un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma prasības.

Kā liecina "Firmas.lv" informācija, SIA "Futbola kluba "Ventspils"" 50,09% kapitāldaļu pieder SIA "Ventspils futbola sabiedrība", 34,31% kapitāldaļu īpašnieks ir SIA "VK Tranzīts", 11,23% kapitāldaļu - Ventspils pilsētas domei, 2,5% - AS "Kālija parks" un atlikušo 1,88 % kapitāldaļu īpašnieks ir AS "Ventspils tirdzniecības osta". Kā patiesā labuma guvējs reģistrēts Krievijas pilsonis Adlans Šišhanovs, kas ir iekļauts Latvijas valsts melnajā sarakstā.

Kluba apgrozījums pērn bijis 994 337 eiro, bet peļņa - 359 903 eiro. Uzņēmums nodokļos valstij parādā ir 18 960 eiro. Uzņēmumā nodarbināti 52 cilvēki.

Jau ziņots, ka Valsts ieņēmumu dienests (VID) futbola klubā "Ventspils" atklājis aplokšņu algu izmaksu lielos apjomos. Tāpēc esot sākti kriminālprocesi un veiktas vairākas kratīšanas ar futbola klubu "Ventspils" saistītās telpās un personu dzīves vietās.

TV3 vēstīja, ka šajā lietā statuss - personas, pret kurām sākts kriminālprocess - ir piemērots par līdzīgiem noziegumiem Moldovā apsūdzētajam futbola kluba "Ventspils" prezidentam Šišhanovam, bijušajam kluba direktoram Andrejam Butrikam, kluba menedžerim Nikolajam Djakinam un finanšu direktoram Sergejam Usačevam.