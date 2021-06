FK 'Ventspils' saņem Latvijā nepieredzētus sodus; Šišhanovs 'toto' dēļ sodīts uz mūžu

Eiropas Futbola federāciju asociācija (UEFA) piespriedusi bargus sodus Latvijas futbola klubam "Ventspils", tās prezidentam Adlanam Šišhanovam (attēlā pa labi, blakus bijušajam galvenajam trenerim Viorelam Frunzem) un sporta direktoram Nikolajam Djakinam par spēļu ietekmēšanu.

"Ventspils" kluba prezidents un vēl nesen galvenais akcionārs Adlans Šišhanovs saņēmis mūža diskvalifikāciju no futbola, "Ventspils" klubs saņēmis septiņu gadu diskvalifikāciju no UEFA Eirokausu sacensībām, bet Djakinam piespriesta četru gadu diskvalifikācija no visām ar futbolu saistītām lietām.

"Ventspils", Šišhanovs un Djakins sodus saņēmuši par "krāpšanu, kukuļošanu un / vai korupciju" un par "maču un sacensību integritātes pārkāpumiem". Tas ir lielākais futbola spēļu sarunāšanas skandāls Latvijas vēsturē. Ņemot vērā, ka sodus ir piespriedusi UEFA, "Ventspils" pārkāpumi, visticamāk, saistās ar starptautiskām spēlēm.

Ņemot vērā pēdējo mēnešu notikumus ap Kurzemes klubu un "Ventspils" finansiālās problēmas, UEFA lēmums var pārvilkt svītru kluba eksistencei.

Ziņots, ka UEFA uz desmit gadiem arī diskvalificējusi Krievijas tiesnesi Sergeju Lapočkinu. Tiesnesis nav ziņojis par mēģinājumu ietekmēt rezultātu 2018. gada UEFA Eiropas līgā mačā starp "Ventspils" un Bordo "Girondins" komandām. Medijs "Sport24.ru" jau iepriekš vēstījis, ka lieta ierosināta pēc tam, kad UEFA no Latvijas varasiestādēm saņēma informāciju par saraksti starp Lapočkinu un kādu no krimināllietā iesaistītām personām.

Par "Ventspils" un Šishanova iespējamo saistību ar spēļu rezultātu ietekmēšanu tika mēļots jau ilgāku laiku. Aizdomas pastiprināja fakts, ka Šišhanovs bieži manīts kopā ar Oļegu Gavrilovu, kurš savulaik jau diskvalificēts uz mūžu par futbola spēļu rezultātu ietekmēšanu.

Šišhanovs no 2010. līdz 2017. gadam vadījis arī Moldovas futbola klubu Kišiņevas "Dačia", kas 2018. gadā pārtrauca savu darbību. Klubs viņa vadībā vienreiz triumfēja Moldovas čempionātā, bet tika arī apsūdzēts par nodokļu nenomaksāšanu, un pret Šišhanovu tika izvirzītas vairākas apsūdzības.

Šišhanovs titulēto Kurzemes futbola klubu pārņēma pirms 2018. gada futbola virslīgas sezonas. Krievijas pilsonim piederēja vairākums kapitāla daļas, kā arī viņš ir kluba patiesā labuma guvējs un valdes priekšsēdētājs ar tiesībām vienību pārstāvēt atsevišķi.

Šī gada aprīlī Šišhanovs paziņoja par aiziešanu no kluba, kas, visticamāk, tieši saistīts ar UEFA veikto izmeklēšanu un gaidāmajām soda sankcijām.

Kā liecina "Lursoft" dati, SIA "Futbola kluba "Ventspils"" 50,09% kapitāldaļu pieder SIA "Ventspils futbola sabiedrība", 34,31% kapitāldaļu īpašnieks ir SIA "VK Tranzīts", 11,23% kapitāldaļu - Ventspils pilsētas domei, 2,5% - AS "Kālija parks" un atlikušo 1,88 % kapitāldaļu īpašnieks ir AS "Ventspils tirdzniecības osta". Savukārt galvenā akcionāra "Ventspils futbola sabiedrība" vienīgais īpašnieks līdz 2021. gada 7. janvārim bija Šišhanovs, bet šobrīd oficiāli īpašnieks skaitās Krievijas pilsonis Aslambeks Edilsultanovs. Edilsultanovs ir Šišhanova uzticības persona, jo abu ceļi bieži krustojušies un abu vārdi figurēja saistībā ar iespējamām nelikumībām Moldovā.

Ostas pilsētas futbola klubs sešas reizes triumfējis Latvijas futbola virslīgā, bet septiņas reizes spējis izcīnīt Latvijas kausu futbolā. Tādējādi tā uzskatāma par otro titulētāko neatkarīgās Latvijas futbola vienību aiz futbola kluba "Skonto". Vairāku valstsvienības spēlētāju pārstāvētā "Ventspils" vienība joprojām bijusi vienīgā Latvijas komanda, kas sasniegusi kādas Eiropas futbola federāciju asociācijas (UEFA) līgas grupu turnīru, 2009./2010. gada sezonā iekļūstot Eiropas līgas pamatturnīrā.