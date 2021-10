Foto: 'Metta' kļūst par operatoru Baltijas mērogā unikālajam futbola laukumam uz Preses nama jumta

Nekustamo īpašumu projektu attīstītājs "Lords LB Special Fund V" šodien parakstīja ilgtermiņa līgumu ar futbola skolu (FS) "Metta". Vienošanās paredz, ka FS "Metta" kļūs par operatoru projekta "Preses Nama Kvartāls" futbola laukumam un sporta infrastruktūrai, kas atradīsies uz multifunkcionālā centra ēkas 5. stāva jumta.

Līdz ar nodomu protokola parakstīšanu ir noslēgta vienošanās par ilgtermiņa sadarbību projekta "Preses Nama Kvartāls" infrastruktūras objekta izmantošanā un uzturēšanā. Dokuments apliecina, ka FS "Metta" kļūs par operatoru Baltijas mērogā unikālajam futbola laukumam un tam piegulošajai infrastruktūrai ar kopējo platību 10 000 m2.

"Noslēgtā vienošanās ir vēsturisks brīdis, jo īpaši šāda apjoma projektu realizācijas gaitā. Ideja par futbola laukumu uz ēkas jumta, pašā Rīgas sirdī, sākumā bija tikai vīzija. Esam gandarīti, ka šodien tā kļūst par divu sadarbības partneru realitāti, jo, attīstot savus projektus, mūsu prioritāte vienmēr ir bijusi sniegt papildu ieguvumus sabiedrībai. Tas nozīmē patiesi daudz gan projektam, gan Pārdaugavas apkaimei, kur radīsim visiem pieejamu un maksimāli izmantojamu sporta vidi," akcentē "Lords LB Special Fund V" pārstāvis Giedrius Bernotas.

Svinīgi parakstītais nodomu protokols paredz gan aktīva un veselīga dzīvesveida popularizēšanu Latvijas sabiedrībā, gan futbola popularitātes veicināšanu bērnu, pusaudžu, iesācēju un amatieru vidū. Tādējādi FS "Metta" sadarbībā ar projektu "Preses Nama Kvartāls" pievērsīs uzmanību futbolam kā aktīvai brīvā laika pavadīšanas iespējai, kas piemērota dažādām iedzīvotāju grupām neatkarīgi no vecuma, nodarbošanās vai sportiskās sagatavotības.

""Preses Nama Kvartāls" ir unikāls projekts, kurā sports un aktīvs dzīvesveids veiksmīgi iekļaujas biznesa vidē un viens otru papildina. Kļūstot par sporta infrastruktūras stratēģisko partneri, izjūtam lielu atbildību – futbolam ikdienā ir jābūt brīvi pieejamam, sociāli iekļaujošam un sabiedrībai atvērtam. Mūsu misija ir veicināt veselīga dzīvesveida kultūru, kā arī nodrošināt kvalitatīvu sporta izglītību un norisi no bērnības līdz sirmam vecumam. Jau kopš pirmās dienas FS "Metta" un attīstītāji tic šīm vērtībām, tāpēc ir patiess prieks un gods kopīgi nest šo misiju tālāk sabiedrībā," norāda FS "Metta" ģenerālsekretārs Ģirts Mihelsons.

Pasākumā tika dibināta arī projekta "Preses Nama Kvartāls" jaunās ēras vēstnešu komanda, kuras sastāvu veido Latvijas Futbola federācijas prezidents Vadims Ļašenko, pilsētplānošanas uzņēmuma "Grupa93" vadītājs Neils Balgalis, arhitektu biroja "ARHIS Arhitekti" vadītājs Andris Kronbergs, Latvijas Universitātes profesors un Latvijas Kardiologu biedrības prezidents Andrejs Ērglis, Rīgas Investīciju un tūrisma aģentūras direktora p.i. Rolands Bogdanovs, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Iveta Ratinīka, Biznesa augstskolas "Turība" īpašnieks, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras prezidents Aigars Rostovkis, sporta preču tirgotāja "Sportland" valdes loceklis Sandijs Pinkulis, Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolas prorektore Nellija Titova, Rīgas Stradiņa universitātes sporta kluba vadītāja Laura Ritova un Rīgas Tehniskās universitātes Īpašumu un investīciju departamenta direktors Mareks Zeltiņš.

Saskaņā ar attīstības ieceri futbola laukums būs pilna izmēra un nepieciešamības gadījumā būs dalāms vairākos treniņa laukumos. Sporta infrastruktūru iecerēts izveidot uz multifunkcionālās centra ēkas jumta, kur atradīsies arī apzaļumotas terases, publiski pieejamas atpūtas zonas un bērnu rotaļlaukums.

Projekta "Preses Nama Kvartāls" būvniecības pirmajā kārtā Pārdaugavā, Zināšanu jūdzē, attīstīs vienu no modernākajiem biznesa darījumu centriem Baltijā. A klases biroju centrs 26 000 m2 platībā tiks realizēts saskaņā ar ilgtspējas būvniecības principiem, "Near Zero Energy" standartiem, atbilstot arī starptautiskā BREEM sertifikāta "Excellent" standartam. Tāpat tiks attīstīts 40 000 m2 plašš multifunkcionāls centrs, kur paredzētas tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas zonas, daudzstāvu autostāvvietas, fitnesa centrs, kā arī Baltijā unikāls futbola laukums uz jumta.