Foto: Pasaules vadošās futbola izlases vērš uzmanību uz pārkāpumiem Katarā

Vairākas vadošās Eiropas futbola izlases aizvadītajos Pasaules kausa atlases mačos ar īpašiem krekliem vērsa sabiedrības uzmanību uz daudzajiem pārkāpumiem Katarā, kas gatavojas 2022. gada finālturnīra rīkošanai.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Februāra nogalē "The Guardian" publicēja pētijumu, kurā konstatēts, ka, gatavojoties 2022. gada Pasaules kausa finālturnīram futbolā, dažādos celtniecības darbos Katarā bojā gājuši vairāk nekā 6500 viesstrādnieku.

Vācijas futbolisti otrdien pirms Pasaules kausa kvalifikācijas spēles pret Maķedoniju, kurā piedzīvoja sensacionālu zaudējumu ar 1:2, kopbildē pozēja ar plakātu "Mēs par 30", tādējādi norādot uz ANO cilvēktiesību deklarāciju, kurā iekļauti 30 punkti). Pagājušajā nedēļā citā mačā Vācijas izlases pamatsastāva futbolisti pozēja T-kreklos ar burtiem, kopā veidojot teicienu "Human Rights" (cilvēktiesības).

Norvēģijas futbola izlase, kas ir Latvijas pretiniece Pasaules kausa atlasē, otrdien pirms spēles pret Melnkalni laukumā iznāca kreklos ar uzrakstu "Humans Rights. On and off the pitch" ("Cilvēktiesības. Laukumā un ārpus tā").

Arī Nīderlandes futbolisti pirms spēles pret Latviju pagājušajā nedēļā laukumā devās kreklos ar uzrakstu "Football supports change" ("Futbols atbalsta pārmaiņas"). Līdzīgus T-kreklus pirms savām spēlēm uzvilka arī Beļģijas un Dānijas futbola izlases.

Austrijas futbola izlase pirms spēles pret Dānijas valstsvienību pozēja ar plakātu "Menschenrechte schützen" ("Ievērot cilvēktiesības").

FIFA dicsiplinārais kodekss nosaka, ka spēlētāji un valstu federācijas var saņemt sodu, ja sporta spēlēs tiek veikti nesportiski, politiski protesti. FIFA pagaidām nav paziņojusi, vai komandas saņems sodus par šiem protestiem.

Katara tiek vainota necilvēcīgā attieksmē pret daudzajiem viesstrādniekiem, kas palīdz valstij gatavoties Pasaules kausa finālturnīram. Viesstrādniekiem netiek nodrošinātas elementāras darba tiesības, nākas strādāt par nežēlīgā karstumā, kad gaisa tempereatūra pārsniedz 40 grādus pēc Celsija.

Katara pārmetumus noraida, norādot, ka ""mirstība starp šīm kopienām ir paredzētajā diapazonā attiecībā uz iedzīvotāju lielumu un demogrāfisko stāvokli". Kataras valdība arī norādījusi, ka veiktas vairākas izmaiņas, lai uzlabotu darba apstākļus un darbinieku tiesības.