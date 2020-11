Francijas futbolisti uzvar Portugālē un nodrošina vietu finālčetriniekā; Zommers atvaira divas Ramosa 'pendeles'

Francijas vīriešu futbola izlase sestdien UEFA Nāciju līgas A3 grupas spēlē ar 1:0 (0:0) pārspēja Portugāli.

Francijas futbolisti pēc uzvaras pakāpās uz pirmo vietu apakšgrupā un nodrošināja spēlēšanu UEFA Nāciju līgas finālčetrinieka turnīrā.

Vienīgie vārti tika gūti 54.minūtē, kad pēc Adrjēna Rabio sitiena bumbu sev priekšā atsita Portugāles izlases vārtsargs Rui Patrisiu, tai nonākot Ngolo Kantē. Franču futbolists netraucēts no tuvas distances raidīja bumbu mērķī un panāca 1:0.

Abas izlases pirms četriem gadiem tikās Eiropas čempionāta finālā, kurā papildlaikā ar 1:0 uzvarēja Portugāle.

"Bijām pelnījuši uzvaru un esam realizējuši savu mērķi, finišējot grupas augšgalā. Esmu ļoti lepns par spēlētājiem. Viņi pierādīja, ka Francija joprojām ir lieliska komanda," pēc mača raidsabiedrībai TF1 teica Francijas izlases galvenais treneris Didjē Dešāns.

Otrajā A3 grupas spēlē Zviedrija mājās ar 2:1 (2:0) uzvarēja Horvātiju.

Zviedriju 36.minūtē vadībā izvirzīja Dejans Kuluševskis, kurš pēc veiksmīgi ieturētas pauzes pretinieku soda laukumā raidīja bumbu vārtos. Pirmā puslaika kompensācijas laika otrajā minūtē Markuss Dānielsons pēc 11 metrus soda sitiena panāca 2:0.

Astoņas minūtes pirms pamatlaika beigām Dānielsons ieradīja bumbu arī savos vārtos, samazinot Zviedrijas izlases pārsvaru.

A3 grupā pēc piecām spēlēm līdere ar 13 punktiem ir Francija, tālāk ar desmit punktiem seko Portugāle, bet pa trim punktiem guvušas Horvātija un Zviedrija.

Tikmēr A4 grupā Šveice savā laukumā izlaida uzvaru un cīnījās neizšķirti 1:1 (1:0) ar Spāniju.

Šveice vadību ieguva 26.minūtē, kad pēc Brīsa Embolo piespēles ar vieglu un augstu sitienu bumbu tīklā raidīja Remo Freilers. Otrajā puslaikā, 57. un 79.minūtē, Spānijas izlase tika pie diviem 11 metru soda sitieniem, taču abas reizes viesu kapteiņa Serhio Ramosa raidījumus neitralizēja Jans Zommers.

Tomēr spāņiem izdevās izglābties no zaudējuma, jo pamatlaika priekšpēdējā minūtē Herards Moreno pēc ātra uzbrukuma saņēma bumbu soda laukumā un panāca 1:1.

Ramoss sestdien aizvadīja savu 177.spēli izlasē, kas ir jauns rekords Eiropā spēlējušajiem futbolistiem. 176 mači ir Itālijas izlases vārtsargam Džanluidži Bufaonam, 169 dueļus Portugāles valstsvienības kreklā aizvadījis Krištianu Ronaldu, bet pa 167 spēlēm ir Vitālijam Astafjevam un spānim Ikeram Kasiljasam.

Otrā šīs grupas spēlē Vācija mājās ar 3:1 (2:1) pārspēja Ukrainu.

Vadību pirmie ieguva viesi, 12.minūtē pēc Oleksandra Zubkova pašaizliedzīgas cīņas soda laukumā bumbu saņēma Romans Jaremčuks, kurš bija nekļūdīgs. Spēles 23.minūtē pēc Leona Gorecka piespēles Līrojs Sanē ielauzās soda laukumā, apstādināja bumbu un trieca to vārtos.

Desmit minūtes vēlāk pēc vēl vienas Goreckas piespēles Timo Verners, no tuvas distances sitot ar galvu, panāca 2:1. Mača 64.minūtē bumba pēc Vernera sitiena trāpīja pretinieku futbolistam un vēlreiz nonāca vārtos - 3:1 Vācijas labā.

A4 grupā pirms pēdējās kārtas līdere ar deviņiem punktiem ir Vācija, astoņus punktus guvusi Spānija, seši punkti ir Ukrainai, bet trīs - Šveicei.

C līgā sestdien notika divas spēles. Kipra ar 2:1 (1:1) pārspēja Luksemburgu, abus vārtus gūstot Grigorim Kastanam, bet Azerbaidžāna cīnījās neizšķirti 0:0 (0:0) ar Melnkalni, kas saglabāja vadību C1 grupā.

Vājākajā līmenī jeb D līgā Sanmarīno mājās spēlēja 0:0 (0:0) ar Gibraltāru, kas D2 grupā ir līdere un tuvojas spēlēšanai C līgā. Tikmēr D1 grupā Latvija mājās spēlēja neizšķirti 1:1 (0:0) ar Fēru salām, bet Malta mājās ar 3:1 (0:1) pieveica Andoru.

Nāciju līgā grupu uzvarētājas nākamgad nopelna iespēju spēlēt augstākā grupā. Proti, komanda, kas uzvar kādā no C grupām, tiek pie iespējas startēt kādā no B grupām, savukārt B grupu uzvarētājas nākamgad spēkojas A grupās.

Tās komandas, kas savās grupās būs izcīnījušas pirmās divas vietas, bet jau iepriekš nebūs kvalificējušās 2022.gada Pasaules kausam, būs tiesīgas piedalīties Pasaules kausa kvalifikācijas "play-off" kārtā.

Nāciju līgas turnīrs noris otro gadu. Pirmajā Nāciju līgas sezonā par uzvarētāju tika kronēta Portugāle.