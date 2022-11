Francijas izlase Pasaules kausā paliek bez bundeslīgas labākā snaipera

Pirms došanās uz Pasaules kausa izcīņas finālturnīru otrdien treniņā savainojumu guva Francijas futbola izlases uzbrucējs Kristofers Nkunkū, apliecinājusi vienība. Vēlāk tika ziņots, ka futbolistam turnīrs ies secen.

Vācijas kluba "Leipzig" uzbrucējs savainojumu guva izlases treniņā cīņā par bumbu ar komandas biedru Eduardo Kamavingu.

Lai arī sākotnēji tika ziņots, ka Nkunkū jūtas optimistiski noskaņots, vēlāk noskaidrojās, ka viņam Pasaules kauss ies secen.

BREAKING: France forward Christopher Nkunku has been forced to pull out World Cup squad through injury and will be replaced by Randal Kolo Muani pic.twitter.com/tlu38NsbWM