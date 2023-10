Futbola fani aicina uz protesta akciju Latvijas izlases spēlē pret Armēniju

Latvijas futbola izlases līdzjutēji sociālos tīklos izplatījuši aicinājumu rīt paredzētajā Latvijas futbola izlases spēlē pirmajā puslaikā atstāt tukšas tribīnes, tādējādi protestējot pret pēdējā laika notikumiem un izlases sniegumu.

Latvijas izlase ceturtdien Rīgā centīsies pārtraukt neveiksmju joslu, "Euro 2024" atlasē uzņemot Armēniju, bet svētdien, 15. oktobrī, Latvijas izlasei paredzēta spēle Turcijā.

Latvijas izlase pēdējās divās spēlēs nav guvusi vārtus, bet paši futbolisti pretinieku vārtsargu nav pārspējuši trīs spēlēs – "sausie" zaudējumi Velsai (0:2) un Horvātijai (0:5), bet armēņu vārtus bumba ielidoja no pretinieka kājas (1:2). Pamatlaikā Latvija nav uzvarējusi desmit spēles pēc kārtas (viena uzvara "pendelēs" Baltijas kausā), bet iepriekšējais panākums gūts 2022. gada 14. jūnijā Lihtenšteinā (2:0). Šajās desmit spēlēs divos Baltijas kausa mačos bija neizšķirts pamatlaikā, viens neizšķirts pret Andoru, bet septiņos mačos piedzīvoti zaudējumi.

Šobrīd notiekošajā 2024. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijā Latvija ir viena no vājākajām izlasēm un savā grupā ir izteikti pēdējā vietā – Velsai un Armēnijai ir pa septiņiem punktiem, bet Turcijai un Horvātijai ir pa desmit punktiem. Pēc pēdējās spēles un zaudējuma savās mājās cīņā ar Velsu (0:2) līdzjutēji tribīnēs skandēja "Dainis out", pieprasot galvenā trenera Daiņa Kazakeviča demisiju. Uz līdzjutēju aicinājumu Kazakevičs preses konferencē atbildēja, ka šobrīd neplāno pats atkāpties. "No savas puses varu pateikt tikai to, ka gan es, gan mana treneru komanda, gan spēlētāji ir gatavi turpināt darbu, kļūt spēcīgākiem, katrā spēlē izlikt maksimumu, kas mums ir. Ja šis maksimums izskatās par maz, tad droši vien var nākt arī kāds cits un parādīt citu maksimumu. Tāda ir mana pozīcija šajā sakarā," "sportacentrs.com" citēts Kazakevičs.

Arī Latvijas Futbola federācija (LFF) neplāno pagaidām atlaist Kazakeviču, solot izvērtēt izlases sniegumu un trenera atbilstību amatam jau pēc "Euro 2024" kvalifikācijas.

Ar to gan ir neapmierināti līdzjutēji un viņu vārdā Latvijas Futbola fanu asociācija (LFFA) aicinājusi atbalstītājus uz protesta akciju gaidāmajā mačā pret Armēniju.

"Diemžēl starp mūsu Latvijas izlasi un mums stāv Dainis! Tas Dainis, kurš jau vairākus gadus vada šo izlasi! Lai izteiktu savu Latvijas futbola izlases atbalstītāja viedokli šajā jautājumā, lūdzu jūs visus ceturtdien doties uz izlases spēli, kuras sākums ir 19:00, ierodoties visiem laicigi uz spēli. No visas sirds nodziedam mūsu valsts himnu, noskandinām pa visu stadionu "Visi latvji kopā lecam – hej, hej!" un līdz ar spēles sākuma svilpi dodamies zem tribīnēm uz pirmā puslaika pārdomu brīdi, atstājot pilnīgi tukšu H sektoru [līdzjutēju sektors "Skonto" stadionā]," teikts aicinājumā, protesta akcijā aicinot pievienoties arī citu sektoru līdzjutējus. "Pēc pārdomu brīža atgriežamies H sektorā un ar dubultu enerģiju sniedzam atbalstu mūsu Latvijas izlasei ceļā uz gaišo nākotni tālāk."