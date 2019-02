Futbola intrigas: kurš slepus ieraksta federācijas valdes sēdes?

Pagājušajā nedēļā Latvijas Futbola federācijas (LFF) prezidenta Kaspara Gorkša oponents Vadims Ļašenko sociālajos tīklos publiskoja šī gada 15. janvāra LFF valdes ieraksta fragmentu. Valdes sēdes audio ieraksts veikts, nesaskaņojot ar klātesošajiem un LFF vadību, noskaidroja portāls "Delfi".

Ļašenko pēdējās nedēļās aktīvi iestājies pret Gorkšu, un viņš apzinājis LFF biedrus, kuri arī ir neapmierināti ar LFF prezidentu. Tāpēc 28. februārī pēc 21 biedra iesniegtas prasības tiks sasaukts ārkārtas kongress. Pats Gorkšs norādīja, ka opozīcijas apvērsuma centienus saista ar nebijušām pārmaiņām Latvijas futbolā, jo "2018. gadā notikusi vecās sistēmas laušana".

Runas par to, ka LFF valdes kāds nelegāli ieraksta, dzirdētas ilgāku laiku, tomēr sociālajos tīklos ierakstus publicēja Ļašenko. Neoficiāli zināms, ka šis nav vienīgais "informācijas noplūšanas" veids, jo daži no valdes locekļiem sēžu laikā mēdz konsultēties ar trešajām personām par kādu no izskatāmajiem jautājumiem.

Lai gan LFF vadība pēc 2018. gada aprīlī notikušā vēlēšanu kongresa solīja, ka tiks veikti valdes sēžu ieraksti (gan audio, gan video), tas sākts darīt vien pēc šīs 15. janvāra sēdes.

No 15. janvāra LFF valdes sēdes protokola izriet, ka sēdē piedalījušies valdes locekļi ar balss tiesībām LFF prezidents Kaspars Gorkšs, Māris Verpakovskis, Guntis Blumbergs, Žoržs Tikmers, Juris Keišs, Vladimirs Žuks, Vadims Direktorenko, Artūrs Zakreševskis un Aleksandrs Isakovs. Sēdē bija arī bijušais LFF ģenerālsekretārs Jānis Mežeckis un Aleksandrs Starkovs, kuriem valdē nav balss tiesību. Uz šo sēdi bija uzaicināts LFF sporta direktors Dainis Kazakevičs, bet telpās vēl atradās LFF sabiedrisko attiecību nodaļas pārstāvis Toms Ārmanis un LFF ģenerālsekretāra asistente Anete Neilande.

Skaidrojot situāciju ar publiskoto ierakstu, portāls "Delfi" rakstiski vērsās pie visiem 15. janvāra valdes sēdes dalībniekiem – valdes locekļiem (ar un bez balss tiesībām), ģenerālsekretāra un LFF darbiniekiem, kuri toreiz atradās telpās. Portāls "Delfi" ar elektroniskā pasta starpniecību (e-vēstuli sūtot uz komunikācijai norādīto e-pastu) vērsās pie visiem klātesošajiem ar vienu jautājumu: "Vai Jūs pats veicāt vai ar Jūsu palīdzību tika veikts šis audio ieraksts?"

Kaspars Gorkšs, LFF prezidents: Par šo atgadījumu esmu informēts. Pats neveicu audio ierakstu un arī ar manu palīdzīvu netika veikts audio ieraksts 15. janvāra valdes sēdē.

Edgars Pukinsks, LFF ģenerālsekretārs: Šādu ierakstu neesmu veicis un neesmu nodrošinājis šāda ieraksta veikšanu.

Dainis Kazakevičs, LFF futbola departamenta vadītājs: Neesmu veicis LFF Valdes sēdes audio ierakstus un neesmu palīdzējis kādam to veikt.

Vadims Direktorenko, LFF valdes loceklis: Nē, ar tādām lietām nenodarbojos.

Artūrs Zakreševskis, LFF valdes loceklis: Par ierakstu uzzināju, kad tas tika publiskots sabiedrībai

Juris Keišs, LFF valdes loceklis: Ar LFF valdes sēžu audioierakstiem nekādā veidā saistīts nebiju un informācijas par to man nebija.

Toms Ārmanis, LFF sabiedrisko attiecību speciālists: Nē.

Anete Neilande, LFF ģenerālsekretāra asistente, valdes sēdes protokolētāja: Šādu ierakstu veikusi neesmu, kā arī manā rīcībā tāda nav.

Līdz publikācijas brīdim portāls "Delfi" nesaņēma rakstiskas atbildes no Verpakovska, Tikmera, Blumberga, Žuka, Starkova un Isakova. Jāpiebilst, ka Keišs atrada iespēju atbildēt, lai gan tobrīd atradās Kubā ar ierobežotu pieeju internetam. Ja astoņi atbildes sniegušie cilvēki nemelo, tad sēdes nelegālā ieraksta veicējs ir meklējams šajā sešiniekā, kuri savas atbildes neiesniedza..