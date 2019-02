Futbola intrigu kulminācija - LFF ārkārtas kongress. Teksta tiešraide

Ceturtdien, 28. februārī, Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra Zinātņu mājā Torņkalnā risinās Latvijas Futbola federācijas (LFF) ārkārtas kongress, kurā tiks balsots par LFF prezidenta Kaspara Gorkša atsaukšanu no amata.

Portāls "Delfi" piedāvā ārkārtas kongresa teksta tiešraidi, bet video tiešraidi iespējams vērot LFF mājaslapā internetā.

Latvijas Futbola federācijas ārkārtas kongress

Pēc ilgākas diskusijas Kļaviņam lūgts uzdot visus interesējošos jautājumus.Viņam jautajums par slēgtajām hallēm, uz ko Gorkšs atbild, ka jau atbildējis. Pēc tam Gorkšs skaidro atbildi uz nākamo jautājumu par 2. līgas spēlētājiem un Latvijā audzināto statusu.Kļaviņam jautājums, vai Baiba Broka strādā LFF. Gorkšs atbild, ka nestrādā.

Krišjānis Kļaviņš, SK Cēsis - pauž neapmierinātību par atklātību, jo nav zināms par pasākumiem, izlašu nometnēm, cik izmaksājot autobusi, utt. Gorkšs šo jautājumu uztic atbildēt ukinskam, bet Kļaviņam to nevajag.Otrs jautājums par štatu daudzumu, jo varētu ieekonomēto naudu veltīt jauniešu futbolam. Gorkšs norāda, ka štatu skaits ir palicis tādā pašā apmērā.Pukinsks norāda, ka šos jautājumus var atbildēt viņš, jo viņš ir atbildīgais šajos jautājumos, nevis prezidents.

Diāna Zaļupe, Limbažu sporta skola - viņai vēlējums atbrīvot bērnu un jauniešu komandas no dalības maksām, bet otrkārt mazināt birokrātiju.

Valters (Valters Jekševics, Valtera futbola skolas vadītājs) uzdod jautājumu par halli Torņkalnā, jo par to līdz šim nebija dzirdēts. Gorkšs atbild, ka tur plānota pilna izmēra halli, bet tas ir plāns un projekts varētu būt šogad.

Gorkšam gan ar uzrunu diez cik nesekmējas, jo ik pa laikam prezentācijā pārlec "slaidi", un nākas atgriezties aktuālajā "slaidā".

Protams, Gorkša uzrunā tiek pieminēts Vilku projekts, kas izsaucis neviennozīmīgu vērtējumu sabiedrībā. Tomēr Gorkša uzskatā, tas ir veiksmīgs projekts, tāpēc tas saņēmis UEFA atzinību, un tam ir jāturpinās.

Gorkšs vēršas pie biedriem, uzsverot to lomu kopējos panākumos. Norāda uz laukumu attīstību un sadarbības paplašināšanos Latvijas reģionos. Gorkšs arī atgādina savus solījumus un ko izdevies paveikt. Gorkšs norāda, ka 1. līgā klubiem nav dalības maksas, bet 2. līgā samazināta par 50%.

Gorkšs uzsver, ka šis ir grūts laiks Latvijas futbolam, jo uzsāktas pārmaiņas. Tieši biedru aktivitāte palīdzēs Latvijas futbolam attīstīties, bet šo mēnešu laikā uzlabojušās attiecības ar valsti un pašvaldību. Gorkšs norāda uz pozitīvām pārmaiņām attiecībās ar FIFA un UEFA.

Tribīnē kāpj Kaspars Gorkšs un sniedz atskaiti par paveikto 10 mēnešu laikā kopš ir LFF prezidents.

LFF darbinieks Toms Ārmanis no tribīnes nolasa Saeimas Sporta apakškomisijas atbalsta vēstuli. Atgādinām, ka Saeimas deputāti paši aicināja LFF vadību un sēdē pauda viedokli par atbalsta vēstules uzrakstīšanu.https://www.delfi.lv/sports/news/futbols/saeimas-sporta-apakskomisija-pauz-atbalstu-lff-prezidentam-gorksam.d?id=50841607

Tagad runā Latvijas Sporta federāciju padomes vadītājs Einars Fogelis.Viņš atgādina, ka LFF ir finansiāli visbagātākā sporta federācija Latvijā. Pēc viņa uzskatiem, šobrīd pazuduši noteikumi, kas ir sporta pamatprincipi. Un daudzas lietas notiekot "ārpus noteikumiem". Tāpēc viņš aicina visus saglabāt mieru un stabilitāti. Tikai miers un stabilitāte varētu dot pareizos lēmumus.

Tagad vārds tiek dots UEFA izpildkomitejas loceklim Džonam Dileinijam.Viņš atceras, ka daudzreiz bijis Latvijā, bet šoreiz ieradies uz kādu Latvijas futbolam smagu, sarežģītu un īpašu dienu, kādas bijušas arī viņa dzimtenē Īrijā. Jo savulaik Īrijas futbolā bijuši iekšējie ķīviņi un zaudēta uzticība valstiskā līmenī. Viņa vadībā nācies veikt šīs izmaiņas un izveidot stabilu futbola sabiedrību, kas izdevies vairāku gadu gaitā.Dileinijs norāda, ka īrijā ir ierasts teikt - ja tu viens airē, tas nav iespējams, bet ja airē vairāki un vienā virzienā, kpīgi, tad lietas virzās uz priekšu.

Kā pirmais tribīnē kāpj Starptautiskās Futbola federāciju asociācijas (FIFA) pārstāvis Olivers Jungs (Oliver Jung, Coordinator, Development Programmes Europe, Africa and Oceania).Viņš norāda, ka Gorkša laikā ir panākts progress svarīgos futbola attīstības segmentos un Latvijas futbols ir uzņēmis pareizu virzību. Tieši atklātība un caurskatamība ir novērojami uzlabojusies, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem Turklāt 10 mēnešu laikā nav iespējams veikt krasas izmaiņas, jo tam vienkārši neesot laika.

Jautājumā par apstiprināto budžetu un kongresu, LFF valdē izteicās Žoržs Tikmers: "Ar šādu iesniegumu ir izteikta neuzticība arī ģenerālsekretāram, viceprezidentiem un valdei."

Metta pārstāvji Andris Riherts un Askolds Uldriķis rosina, ka debatēt varētu neierobežoti ilgi, jo stundas laikā varētu debatēt tikai 12 biedri. Jāatzīst, ka līdz šim iepriekšējos kongresos nekad tik daudz biedru nemaz nav vēlējušies debatēt.Kongress lemj, ka debates būs neieroebžoti ilgi, tādējādi, visticamāk, kongress ievilksies. Tomēr lemts, ka katrs biedrs drīkst debatēt vienu reizi.

Debatēm lemts atvēlēt vienu stundu, lai kongress neievilktos. Visticamāk, tieši debašu dēļ kā delegāts ieradies Gorkša oponents Vadims Ļašenko, kurš ir Latvijas Telpu futbola asociācijas (LTFA) prezidents. LTFA nav biedrs, tāpēc nevarētu debatēt.https://www.delfi.lv/sports/news/futbols/lff-prezidenta-gorksa-darbu-vertes-interesanti-biedru-delegati.d?id=50868413

2018. gada aprīlī LFF kongresu klātienē apmeklēja 110 no 111 balsstiesīgajiem biedriem. Pirmajā prezidenta amata vēlēšanu kārtā nepieciešamo 56 LFF biedru atbalstu ieguva Kaspars Gorkšs, Vadims Ļašenko ieguva 48 balsis, bet Krišjānis Kļaviņš – 4 balsis. https://www.delfi.lv/sports/news/futbols/foto-kaspars-gorkss-klust-par-lff-prezidentu.d?id=49977647

Darba kārtības pirmais punkts ir par balsu skaitītājiem. Tas tiek apstiprināts vienbalsīgi.

LFF ģenerālsekretārs Edgars Pukinsks arī norāda, ka vēsturisks kongress, jo pirmais ārkārtas. Pukinsks atgādina, kā kongress tika sasaukts.LFF ir 141 biedrs, atnākuši 134 biedri, tādējādi ir lemttiesīgs. Savukārt attiecībā uz balsojumu par Gorkšu, kongress arī ir leģitīms, jo ir vairāk nekā 2/3 biedru. Lai atstādinātu Gorkšu, tam jāpiekrīt 68 biedriem.

Kongresa dienas kārtības galvenais punkts ir balsojums par LFF prezidenta Gorkša atsaukšanu no amata. Kā galvenais iemesls ārkārtas kongresa sasaukšanai tiek minēts tas, ka Latvijas izlasei vairāk nekā divus mēnešus oficiāli nav galvenā trenera, 2019. gada budžets apstiprināts ar deficītu, bet pati LFF joprojām esot slēgta, nevis caurskatāma organizācija, kā arī nav piesaistīts neviens ievērojams sponsors. LFF vadība lielāko pārmetumu vilni saņēma par budžetu, kurš esot ar 2,5 miljonu eiro deficītu. LFF gan šos pārmetumus noraidīja un, visticamāk, tos centīsies atspēkot arī kongresā. LFF budžetu pieņem valde, un par budžeta pieņemšanu balsoja astoņi no deviņiem valdes locekļiem, bet Vadims Direktorenko atturējās. Tā kā par budžeta pieņemšanu balsoja valde, portāls “Delfi” rakstiski vērsās pie LFF valdes locekļiem, vai viņi ir gatavi arī atkāpties, ja biedri izteiks neuzticību Gorkšam. Portālam "Delfi" no PAR budžetu balsojušajiem savu viedokli rakstiski iesūtīja tikai Juris Keišs un Artūrs Zakreševskis. Starp citu, Keišs atrada laiku atbildēt, lai gan bija prom Kubā. Atbildes neiesniedza Māris Verpakovskis, Vladimirs Žuks, Žoržs Tikmers, Aleksandrs Isakovs un Guntis Blumbergs.

Kongress sācies.Gorkšs sākumā norāda, ka pirmais LFF ārkārtas kongress, tādējādi vēsturisks. Gorkšam šis ir arī pirmais kongress LFF prezieenta amatā. Vai pēdējais?

Šobrīd ir skaidrs, ka kongress notiks, jo pieradušies pietiekami daudz biedru. Oficiāli biedru skaits tiks paziņots vēlāk, kad beigsies reģistrācija

Pirms kongresa apskatījām iespējamos variantus, kas notiek pēc šodienas kongresa.https://www.delfi.lv/sports/news/futbols/delfi-skaidro-gorkss-iztur-vai-neiztur-uzticibas-balsojumu-kas-notiek-ar-lff-pec-tam.d?id=50868475

Dienas kārtībā ir deviņi punkti: * kongresa balsu skaitītāju iecelšana; * kongresa darba kārtības apstiprināšana; * biedru iecelšana kongresa protokola pārbaudei un apstiprināšanai; * LFF izpildinstitūcijas uzaicināto personu uzstāšanās; * ziņojums par LFF prezidenta darbu, LFF valdes locekļu darbu, LFF ģenerālsekretāra darbu (LFF prezidenta Kaspara Gorkša ziņojums; LFF valdes locekļu ziņojums; LFF ģenerālsekretāra Edgara Pukinska ziņojums) * biedru debates; * biedru un LFF izpildinstitūcijas uzaicināto personu debates; * balsojums par LFF prezidenta Kaspara Gorkša atsaukšanu no amata; * kongresa slēgšana.

Futbola intrigas sasniegušas kulmināciju - šodien risinās LFF ārkārtas kongress, kurā būs centiens gāzt pašreizējo prezidentu Kasparu Gorkšu.Kongresa sākums pulksten 12:00.