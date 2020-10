Futbola klubs 'Valmiera' izglābjas no zaudējuma Ventspilī

"Valmieras" klubs sestdien Latvijas "Optibet" futbola virslīgas spēlē pašā galotnē pēc muļķīgas kļūdas vadībā ļāva izvirzīties "Ventspilij", taču ar aktīvu sniegumu atlikušajā laikā vidzemniekiem izdevās nopelnīt punktu par neizšķirtu.

Spēle starp "Ventspils" un "Valmiera" vienībām noslēdzās neizšķirti 1:1 (0:0).

Pirmajā puslaikā iniciatīva biežāk piederēja mājiniekiem, kuri pretinieku soda laukumā izveidoja dažas bīstamas epizodes, tomēr ne pietiekami, lai gūtu vārtus. Bīstami pirmā puslaika izskaņā sita arī Lukas Silagadze, taču raidījums lidoja garām vārtiem.

Spēles 55. minūtē Valmieras komandas uzbrucējs Džibrils Gejs pamanīja, ka Konstantīns Mahnovskis ir izgājis no vārtiem, tāpēc no tālas distances izdarīja sitienu, taču bumba lidoja virs vārtu pārliktņa. Trīs minūtes vēlāk Mahnovskis soda laukumā no tuvas distances glāba komandu no droša vārtu zaudējuma.

Savukārt 71. minūtē ventspilnieki izpildīja stūra sitiena standartsituāciju, bumbai taisnā ceļā lidojot vārtos, tomēr pāri pārliktnim to pārcēla Vlads Jeleferenko. Desmit minūtes vēlāk Jevgēņijs Kozlovs iepretim tukšiem vārtiem saņēma bumbu, tomēr izpildīja sitienu, kas bija pagalam neprecīzs. Pats futbolists pēc tam aptuveni minūti gulēja uz zālāja, nespējot noticēt savai neveiksmei.

Mača liktenis izšķīrās piecas minūtes līdz tiesneša svilpei, jo soda laukumā Eleferonko paklupināja Lukasu Vilelu, kurš pēc tam realizēja "pendeli". "Valmiera" rokas nenolaida un jau trīs minūtes vēlāk pēc standartsituācijas izspēles soda laukumā ar galvu vārtus iesita Žiljēns Selestīns. Atlikušajā laikā vārti vairs netika gūti, spēlei noslēdzoties neizšķirti.

"Ventspilij" pret "Valmieru" uzvaru nav izdevies svinēt jau pēdējās sešās savstarpējās cīņās.

Ventspilniekiem augustā bija trīs uzvaru sērija, kam sekoja zaudējums un neizšķirts pret virslīgas vadošajām komandām, bet iepriekšējā kārtā pret pastarīti "Tukums 2000"/TSS izdevās atgriezties uz uzvaru takas (2:0).

Līdzīgi arī valmieriešiem nesen bija trīs uzvaras pēc kārtas, kam sekoja zaudējums un neizšķirts turnīra līderēm. Iepriekšējā kārtā, pateicoties Kriša Kārkliņa izcilam soda sitienam, pēdējā minūtē izdevās izraut neizšķirtu 2:2 pret RFS.

Pirmajā aplī spēle Ventspilī noslēdzās neizšķirti 2:2, bet otrajā aplī Valmierā mājinieki uzvarēja ar 3:0. Trīs no pieciem valmieriešu vārtiem šajās spēlēs guva Toluvalase Arokodare, kurš jau pagājušajā nedēļā "Koln" sastāvā debitēja spēcīgajā Vācijas bundeslīgā.

Svētdien notiks 21. kārtas pārējās trīs spēles. "Metta" mājās uzņems "Jelgavu", "Tukums 2000"/TSS savā laukumā cīnīsies ar "Daugavpili", bet "Riga" "Skonto" stadionā cīnīsies ar labu tempu uzņēmušo "Liepāju".

Pēc 20 spēļu kārtām pirmo vietu turnīra tabulā ar 54 punktiem ieņem "Riga", kas par sešiem punktiem apsteidz RFS. 36 punkti 21 spēlē ir "Valmierai", 31 punkts - "Ventspilij", 29 - "Liepājai" un 28 - "Spartakam", abām pēdējām vienībām aizvadot par spēli mazāk. Tālāk ar 18 punktiem ir "Jelgava", bet pa 16 punktiem iekrājusi "Daugavpils" un "Metta", kamēr "Tukums 2000"/TSS ticis pie pieciem punktiem.